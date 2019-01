Le marché du travail conclut 2018 en force

L'économie américaine, qui semble atteindre un pic de croissance en ce début d'année, a terminé 2018 sur les chapeaux de roues en créant de nombreux emplois en décembre et en attirant davantage de travailleurs sur le marché du travail.

Les créations d'emplois ont bondi à leur plus haut niveau depuis février à 312 000 tandis que l'économie a attiré davantage de travailleurs faisant monter un peu le taux de chômage à 3,9% contre 3,7% le mois d'avant, selon les chiffres officiels du ministère du travail vendredi.

Les analystes s'attendaient à seulement 180 000 créations d'emplois et à ce que le taux de chômage reste stable à 3,7%.

«D'excellents chiffres pour l'emploi viennent d'être annoncés!», s'est immédiatement réjoui le président Donald Trump dans un tweet.

Il y a un an, le taux de chômage était de 4,1%.

Ces données positives interviennent alors que les marchés financiers s'inquiètent d'un ralentissement de l'économie mondiale et américaine ainsi que de l'impact des tensions commerciales avec la Chine.

Cet indicateur est une des rares données économiques officielles disponibles depuis qu'un bras de fer entre l'administration Trump et les démocrates au Congrès a entraîné la fermeture depuis deux semaines d'une partie des services administratifs.

L'impact de ce «shutdown» qui conduit des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé n'était pas visible dans les enquêtes réalisées par le ministère, intervenues avant cette impasse entre la Maison-Blanche et le Congrès.

Le taux de participation à l'emploi a grimpé à 63,1%, son meilleur niveau depuis septembre 2017, ce qui est vu comme un signe de dynamisme du marché du travail. Plus de 400 000 nouveaux chercheurs d'emplois ont rejoint le marché du travail le mois dernier.

Le salaire horaire moyen a enregistré une hausse de 0,4% sur le mois, sa plus forte progression depuis août, et de 3,2% sur un an.

Cette hausse, bienvenue pour les salariés même si elle est modeste si l'on tient compte de la hausse des prix (1,8%, selon l'indice PCE), pourrait conforter la Banque centrale (Fed) dans son intention de relever les taux encore deux fois cette année.

«Les récentes turbulences sur les marchés financiers suggèrent la probabilité d'un ralentissement à l'horizon mais ces données rappellent combien la tendance économique a été forte avant que cet affaiblissement n'intervienne», a affirmé Jim O'Sullivan, économiste de HFE.

«Cela va encourager le président de la Fed à rester positif quant aux perspectives économiques lorsqu'il va s'exprimer vendredi», a-t-il ajouté faisant référence à une intervention de Jerome Powell prévue à Washington aux côté de ses prédécesseurs Janet Yellen et Ben Bernanke.

«Mais nous nous attendons à ce qu'il souligne l'importance des conditions des marchés financiers comme un indicateur primordial, ce qui serait aussi synonyme d'une possible pause (dans la montée des taux d'intérêt) pour évaluer l'évolution de l'activité», a ajouté cet expert.

Pour Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomique, ces bons chiffres de l'emploi «mettent la Fed dans une position bizarre».

«Nous serions très surpris si une hausse des taux intérêt devait intervenir en mars mais si un accord commercial était signé au printemps (...), ils augmenteront en juin», a affirmé cet économiste.

Le nombre total de chômeurs s'inscrit à 6,3 millions et les emplois à temps partiel restent nombreux à 4,7 millions même s'ils sont en retrait de 329 000 sur l'année.

Le ministère a révisé en hausse de 58 000 les embauches nettes des deux mois précédents.

Sur l'année, la première économie mondiale sous la houlette de Donald Trump aura créé 220 000 emplois par mois contre 182 000 en 2017.

En décembre quasiment tous les secteurs ont embauché, notamment le secteur manufacturier (+32 000) qui enregistre son meilleur mois de l'année. En 2018, ce secteur cher à Donald Trump qui défend le «made in America» aura créé 284 000 emplois contre 207 000 en 2017.

«Le marché du travail conclut 2018 avec des feux d'artifice», ont commenté les analystes d'Oxford Economics ajoutant que «les fondamentaux restent solides».