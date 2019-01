Le petit Émile opéré à cœur ouvert à 3 mois

Le petit Émile a pu passer son premier Noël loin des hôpitaux et auprès de sa famille grâce à une opération qui a permis de corriger une anomalie cardiaque qui le faisait souffrir.

Émile Lalancette est né le 2 septembre dernier à Saguenay. Tout semblait bien se passer pour le bambin, jusqu’à ce qu’il présente à la mi-novembre des symptômes inquiétants, comme du tirage.

Le tirage est la peau qui se creuse entre les côtes lors de la respiration.

«Le 17 novembre, je suis allée à l’hôpital. Au départ, les médecins lui ont diagnos¬tiqué une bronchiolite, mais après deux ou trois jours de traitement, ils ont bien vu qu’Émile n’avait pas qu’une bronchiolite», explique Marie-Ève Gauthier, la maman d’Émile.

Les médecins ont donc passé une radiographie au poupon et l’image a révélé un cœur plus gros que la normale.

S’est ensuivie une échographie cardiaque révélant une autre anomalie, qui a nécessité le transfert d’Émile par avion-ambulance au CHUL de Québec.

«Tout de suite, je me suis mise à me dire que c’était pire que ce que je pensais», se souvient la mère.

Le diagnostic est tombé peu de temps après. Émile souffrait d’hypoplasie de l’aorte du cœur, un type de malformation cardiaque.

«On est démolis, quand on apprend ça. On ne comprend pas, on essaie, mais ça va tellement vite, poursuit Mme Gauthier. Je me suis fait un million de scénarios pour la suite, et finalement, ç’a été le scénario que je ne voulais pas: Émile devait se faire opérer. C’était une opération pour la vie, je n’avais pas le choix.»

Comme un petit miracle

Malgré sa malformation, Émile est né sous une bonne étoile, croit sa mère.

«Il a une valve cardiaque qui ne s’est pas refermée à la naissance, c’est ce qui a fait qu’il est toujours vivant. Il est comme un petit miracle, car on aurait pu le retrouver mort à la maison. On a des anges qui veillent sur nous», laisse-t-elle tomber.

Émile a subi une opération à cœur ouvert qui a permis de rétablir son arc aortique le 26 novembre dernier.

Mme Gauthier et son fils ont donc pu retourner auprès du papa et de l’aînée de la famille à temps pour les Fêtes et tourner la page sur ce mauvais chapitre.

«On se dit que l’on ne voudrait pas être à la place de ceux qui vivent ça, et là, j’étais celle qui était à la place que personne ne veut», confie la mère.

Encadrement

Elle indique que la Fondation En Cœur, qui vient en aide aux familles dont un enfant a une maladie du cœur, a été d’un grand soutien.

«La Fondation a vraiment fait une différence, en payant les nuitées au Manoir Ronald McDonald, en offrant des coupons pour des repas et les services d’une travailleuse sociale», mentionne Mme Gauthier.

Émile Lalancette

Né le 2 septembre 2018

Originaire de Saguenay

Il souffrait d’hypoplasie de l’aorte cardiaque. L’aorte trop petite fait travailler le cœur trop fort.

Cela entraîne de l’essoufflement, du tirage et, ultimement de l’insuffisance cardiaque.

Opéré le 26 novembre 2018.