Le prix des parcomètres augmentera au printemps

Les automobilistes qui souhaitent garer leur véhicule dans les rues de Montréal devront débourser un peu plus au printemps puisque le tarif des parcomètres augmentera de 0,25 $ par heure dans tous les arrondissements.

À partir du 1er avril, le coût du stationnement sur rue passera par exemple de 3 $ à 3,25 $ par heure au centre-ville et sur le Plateau-Mont-Royal, et à 2,75 $ à l’est dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG).

L’augmentation sera par ailleurs de 0,50 $ par jour dans les zones Parcojour du Plateau.

L’annonce faite par communiqué le 21 décembre avant le congé des Fêtes était passée inaperçue. «Rappelons que la majorité de ces tarifs n'ont pas subi d'augmentation depuis une dizaine d'années», avait indiqué Montréal par écrit.

Quelques jours plus tôt, Projet Montréal avait voté au conseil municipal cette hausse pour 2019 et avait aussi décidé de prolonger d’un an la centralisation de certains pouvoirs, dont le contrôle des tarifs de parcomètre, alors que le parti dénonçait cette façon de faire par le passé.

La métropole a confirmé jeudi que la ville-centre n’avait pas haussé les tarifs depuis 2007. L’administration de Valérie Plante a expliqué qu’il s’agit de la façon de faire habituelle sur une période d’environ 10 ans, et que cela reflète le coût de l’inflation.

L’arrondissement du Plateau avait procédé à des augmentations de 2 $ à 3 $ entre 2011 et 2012, et tout comme l’arrondissement CDN-NDG avec une hausse de 2 $ à 2,50 $ en 2014.

Magasiner ailleurs

Cette hausse pourrait inciter les automobilistes à magasiner moins longtemps sur le Plateau-Mont-Royal ou à aller dans d’autres arrondissements, où les tarifs de stationnement sont moins élevés, croit Gaétan Larochelle.

Ce dernier est copropriétaire de la boutique Qui Dort Dîne de la rue Saint-Denis, qui est spécialisée dans la literie et le linge de maison.

«En ce moment, on est désavantagés parce qu’on a des tarifs du centre-ville, alors qu’on n’a pas le même achalandage. Les gens s’attendent à payer moins cher habituellement. C’est une goutte d’eau qui s’ajoute aux autres choses, c’est comme le supplice de la goutte», a-t-il affirmé.

Le commerçant estime que le «gros problème» reste toutefois le manque d’espace de stationnement dans son secteur, plus particulièrement lors des heures de pointe.

Le directeur du personnel du disquaire Aux 33 Tours Michaël Pelletier juge aussi qu’il est difficile de trouver des espaces de stationnement dans le secteur de l’avenue du Mont-Royal, où est logé le commerce.

Selon ce dernier, les clients sont habitués à faire face à ce genre de hausse de tarifs, et désireraient davantage avoir un espace de stationnement garanti.

Yasmine Wasfy, propriétaire et designer de la boutique de vêtements féminins Lustre sur le boulevard Saint-Laurent, ne croit pas que l’augmentation de 0,25 $ fera une grande différence, puisque les gens sont conscients que les coûts peuvent être élevés sur le Plateau.

«Le stationnement, c’est une chose, mais on a plus de problèmes avec l’accès routier», a-t-elle soutenu, ajoutant que plusieurs rues ont été barrées cet été dans son coin, ce qui compliquait l’accès à sa boutique.

Exemples de nouveaux tarifs horaires de stationnement sur rue

Centre-ville: 3,25 $/h

Plateau-Mont-Royal: 3,25 $/h

Secteurs à l’est dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: 2,75 $/h

Secteurs à l’ouest dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: 2,25 $/h

À partir du 1er avril 2019 selon le Règlement sur les tarifs

D’autres changements de tarifs en 2019

+ 5 % du coût de l’étude d’une demande d’autorisation pour un projet qui ne respecte pas un règlement d’arrondissement

70 $ à 75 $ pour la vérification des antécédents judiciaires au SPVM

72 $ à 75 $ pour des empreintes digitales pour une demande d’adoption, l’immigration ou la vérification du casier judiciaire au SPVM

Harmonisation à 87 $ pour le remorquage d’un véhicule qui est en infraction

Source: Ville de Montréal