Le taux de chômage grimpe légèrement au Québec

Le taux de chômage a légèrement augmenté en décembre au Québec, passant à 5,5%, en hausse d’un dixième de point de pourcentage par rapport à novembre dernier.

«Après une croissance robuste en 2017, l'emploi au Québec était inchangé en 2018. Le nombre de personnes à la recherche de travail ayant augmenté, le taux de chômage a connu une hausse de 0,5 point de pourcentage pour passer à 5,5 % à la fin de 2018», a indiqué Statistique Canada, vendredi, au moment de faire le bilan du mois de décembre dernier et de l’année 2018.

Le gouvernement du Québec se montre positif en ce début d’année.

«On est optimistes pour 2019, c’est sûr que la croissance selon les experts va peut-être être réduite un peu, mais on va avoir une croissance positive», a dit Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, de passage sur le plateau de LCN vendredi matin.

«Une des pierres angulaires de la croissance va être l’investissement en technologie et en équipements, car on a un écart de productivité assez important par rapport aux États-Unis et à l’Ontario. En investissant plus en innovation, en numérique, ça va optimiser notre main-d’œuvre», a-t-il poursuivi.

De son côté, l’Institut du Québec note une stabilité du marché de l’emploi.

«Malgré la faible création d’emploi au Québec en décembre, la vigueur du marché du travail est stable puisque la plupart des indicateurs sont en hausse: le taux d’emploi des 25 à 54 ans est stable sur un an et la situation du chômage de longue durée s’est améliorée. Le taux d’activité est toujours en baisse à cause du vieillissement de la population», a indiqué Jean-Guy Côté, directeur associé de l’Institut du Québec.

«La qualité des emplois au Québec est encore en baisse, mais les indicateurs se sont stabilisés depuis juillet. Bien que la situation des travailleurs à temps partiel involontaires et des travailleurs temporaires se soit améliorée, la croissance des salaires est toujours décevante malgré une conjoncture économique favorable», a-t-il poursuivi.

Le taux de chômage canadien stable

À l’échelle canadienne, le taux de chômage est demeuré stable, à 5,6 %, soit tout juste au-dessus de la Belle Province.

Ces 12 derniers mois, d’un océan à l’autre, il s’est créé 163 000 emplois (+0,9 %), le travail à temps plein progressant à lui seul de 1,2 %, soit 185 000 postes de plus.

En 2018, le nombre d’heures travaillées a crû de 0,9 %.