Le «tyran de la Beauce» veut porter sa peine en appel

Le « tyran de la Beauce », cet homme condamné à 23 ans de détention pour avoir abusé de sa conjointe, de ses neuf enfants et de trois voisines, évalue que cette peine est « nettement déraisonnable » et souhaite maintenant aller en appel de sa sentence.

L’avocat de l’homme de 64 ans, Me Stéphane Harvey, s’est adressé hier à la Cour d’appel au nom de son client pour lui demander de réexaminer le dossier et de « casser » la peine prononcée en novembre dernier par le juge René de la Sablonnière, de la Cour du Québec.

Le père de famille a été reconnu coupable de 47 chefs d’accusation, notamment de voies de fait armées, voie de fait causant des lésions, agressions sexuelles, contacts sexuels et menace de mort, relativement à des sévices qu’il a fait subir à sa famille et à trois autres mineures dans les années 80 et 90.

Sentence trop élevée

Dans sa requête, Me Harvey soutient que « la sentence imposée est substantiellement plus élevée que les sentences imposées dans le cas d’accusés ayant été reconnus coupables pour des infractions similaires ».

De plus, il reproche au magistrat d’avoir « erré en principe dans l’exercice de sa discrétion » et affirme que ce dernier « n’a pas tenu compte des facteurs atténuants ».

Il cite notamment la « quasi-absence d’antécédent judiciaire » de son client, son âge et le fait que celui-ci « a reconnu certains faits et a exprimé des regrets ».

Au moment des représentations sur la peine, la défense avait réclamé 6 ans d’emprisonnement, soit plus de 17 ans de moins que ce que voulait obtenir la poursuite.

Alors que cette dernière insistait sur la gravité des faits reprochés, l’avocat de la défense opposait que l’évaluation psychiatrique a conclut à un risque de récidive faible à modéré et que les crimes « datent ».

« Doublement châtié »

Le juge a finalement prononcé une peine de 23 ans de détention tout en se montrant très sévère à l’endroit de l’homme trouvé coupable pour avoir traité ses proches « tels du bétail ou de pauvres esclaves » pour « assouvir ses plus bas instincts ».

Pendant deux décennies, l’homme a battu ses enfants et sa conjointe à coups de poing, de pied et de ceinture, a menacé de mort la fratrie avec son arme à feu de calibre .22 et a agressé sexuellement certaines de ses filles et trois mineures du voisinage, a-t-on appris lors du procès.

Dans sa demande auprès de la Cour d’appel, Me Stéphane Harvey questionne également une ordonnance du magistrat pour que son client ne puisse bénéficier d’une libération conditionnelle avant 8 ans et 6 mois.

Cette disposition « fait en sorte qu’il est doublement châtié », soutient l’avocat.

Le « tyran de la Beauce » est maintenant en attente d’une réponse de la Cour d’appel du Québec qui devra déterminer si elle souhaite l’entendre ou pas.