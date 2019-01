«Les garçons en bleu, les filles en rose»

«Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose»: cette déclaration d'une ministre du président d'extrême droite Jair Bolsonaro a déclenché une pluie de messages sarcastiques ou humoristiques sur les réseaux sociaux au Brésil.

Ces propos ont d'autant plus de résonance que Damares Alves, 54 ans, est la nouvelle ministre de la Femme, de la famille et des Droits de l'Homme, dans le gouvernement d'un président coutumier des dérapages machistes ou homophobes. Et l'une des deux seules femmes du gouvernement.Une vidéo qui était virale vendredi sur internet la montre prononçant ces mots en marge de son intronisation, mercredi, à Brasilia.

Une vidéo qui était virale vendredi sur internet la montre prononçant ces mots en marge de son intronisation, mercredi, à Brasilia.

«Attention, attention. C'est une nouvelle ère au Brésil: Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose», scande-t-elle, euphorique, chaudement applaudie par son entourage.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont publié des photos où elles posent avec des vêtements bleus pour les femmes et roses pour les hommes.

De nombreux internautes ont aussi réagi avec humour, l'une d'entre elles s'interrogeant: «Et la Schtroumpfette, Damares? On m'aurait menti toute ma vie?», à propos de ce personnage bleu de bande dessinée.

Un groupe sur Facebook a lancé un appel à la manifestation «de Femmes en bleu, d'hommes en rose ou de la couleur qu'on veut» dimanche, sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.

La ministre a réagi par la suite aux critiques, affirmant qu'il s'agissait d'une «métaphore contre la théorie du genre», auquel le président Bolsonaro est très hostile, mais que «garçons et filles peuvent s'habiller en bleu, en rose, de toutes les couleurs, comme ils se sentent le mieux».

Avocate de formation, résolument contre l'avortement, elle avait affirmé lors de son discours d'intronisation que l'«État est laïc», mais qu'elle-même était «terriblement chrétienne».

Elle a en revanche affirmé que son ministère aurait bien pour mission de veiller à ce que les droits de la communauté LGBT soient assurés.