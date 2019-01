Immatriculation des armes: 78% des Québécois pour

Le collectif PolySeSouvient a dévoilé, vendredi matin, un sondage indiquant 78 % des Québécois souhaitent que le gouvernement de François Legault applique la loi sur l’immatriculation des armes à feu dès son entrée en vigueur, le 29 janvier prochain.

Le sondage Léger précise que l’appui est encore plus probant dans la grande région de Montréal (84 %) et reste majoritaire dans toutes les régions du Québec, y compris hors des grandes régions urbaines, soit dans l'Est (78 %), le Centre (75 %) et l'Ouest (66 %) de la province. Seulement 16 % des Québécois interrogés sont en désaccord.

«La loi sur l'immatriculation fait présentement l'objet d'un boycott organisé depuis un an par des groupes pro-armes, qui demandent aux propriétaires d'armes d'attendre à la dernière minute avant d'immatriculer leurs armes en vue de saboter sa mise en œuvre grâce à un faible nombre d'enregistrements pour ensuite chercher à faire abolir la loi. Au dernier comte, 82% des armes à feu sans restriction en circulation au Québec ne seraient toujours pas enregistrées», a indiqué le collectif dans un communiqué.

Pour Heidi Rathjen, témoin de la tuerie à l'École Polytechnique et coordonnatrice de PolySeSouvient, «le processus démocratique a non seulement respecté la volonté de la majorité de la population, mais également l'avis des experts en matière de sécurité publique et de prévention des suicides».

«Il serait donc extrêmement troublant de voir un nouveau gouvernement céder devant une tactique politique orchestrée par les mêmes militants pro-armes ayant perdu leur cause devant l'Assemblée nationale et l'opinion publique [...] Aucune raison légitime ne justifierait un potentiel recul gouvernemental quant à l'entrée en vigueur de la loi», a-t-elle ajouté.

Le collectif demande au gouvernement caquiste «d’envoyer un signal clair» quant à son intention de faire appliquer la loi dans son intégrité dès la fin du mois y compris en émettant des amendes en cas de non-respect de l'obligation d'immatriculer avant le 29 janvier.