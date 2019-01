Les ventes reculent de 2,6% en 2018 au Canada

Les ventes de véhicules neufs ont reculé en 2018 au Canada, après que 1 985 000 unités eurent été écoulées chez l’ensemble des concessionnaires.

Il s’agit d’un recul de 2,6%, alors que 2 038 000 automobilistes s'étaient dotés d'un véhicule flambant neuf en 2017.

C'est ce qu'a révélé vendredi le bilan annuel de Desrosiers Automotive, une firme qui se spécialise dans la comptabilisation des données de vente des véhicules neufs au pays.

Sans surprise, les camions légers continuent d’attirer les Canadiens, avec une faible progression des ventes de 0,6%, de 1 398 975 à 1 407 281 unités vendues.

L’an dernier, seuls les mois de janvier et de février avaient affiché un bilan en hausse, tous les autres mois ayant encaissé des baisses des ventes, notamment en novembre (-9,4%) et en décembre (-8%).

C’est la marque Genesis qui a connu la plus forte croissance de ses ventes, à 174,5 %, passant de 525 à 1441 unités vendues de 2017 à 2018, devant Volvo qui est passé de 7102 à 9217 unités vendues. Mais on est bien loin de Ford (297 902 ventes), General Motors (288 310), Fiat Chrysler (224 889) et Toyota (207 535), ce dernier constructeur étant le seul des quatre grands à avoir enregistré une progression de ses ventes.

Marques les plus vendues au pays en 2018

Ford: 297 902 (-3,4%)

General Motors: 288 310 (-4,8%)

Fiat Chrysler: 224 889 (-15,8%)

Toyota: 207 535 (+3,9%)

Honda: 175 042 (-1,1%)

Nissan: 136 536 (+1,7%)

Hyundai: 127 839 (-1,4%)

Mazda: 73 869 (-0,3%)

Volkswagen: 72 210 (+3,7%)

Subaru: 58 070 (+6,4%)