Madonna a-t-elle des implants fessiers?

À ceux qui se demandent s'il elle s'est fait poser des implants aux fesses, Madonna a répondu via Instagram.

La chanteuse a surpris tous ses fans lors d'une performance au Stonewall Inn de New York ce lundi lorsqu'elle est apparue avec des fesses extrêmement proéminentes.

Face aux interrogations, elle a publié un message très clair : Je ne recherche désespérément l'accord de personne... J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps, comme n'importe qui d'autre !! Merci 2019 ! Ca va être une année géniale !!», a-t-elle écrit.

Une manière de ne rien confirmer tout en indiquant que même si elle était effectivement passée par la case chirurgie esthétique, elle ne veut rendre de comptes à personne. Les agents de la star n'ont pour le moment voulu faire aucun commentaire sur les spéculations des fans.

Madonna était au Stonewall Inn ce lundi pour célébrer les 50 ans des manifestations qui ont conduit à la création du mouvement LGBTQ en 1969.

«Je suis fière d'être ici, à l'endroit où la pride a démarré, le légendaire Stonewall Inn, pour la naissance d'une nouvelle année. Nous nous retrouvons ce soir pour célébrer 50 ans de révolution. Si on prend le temps de se connaître, on se rendra compte qu'on saigne tous de la même couleur et qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimés», a-t-elle déclaré.