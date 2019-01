Un premier projet d’exploitation pétrolière au Québec?

Un premier projet d'exploitation pétrolière de la province pourrait voir le jour en Gaspésie alors que Québec lance l'évaluation environnementale sur le projet d'exploitation pétrolière et gazière Galt.

C’est Cuda Pétrole et gaz, qui est née du regroupement de Junex et de Cuda Energy, qui a déposé un avis de projet à la fin novembre au ministère de l'Environnement pour obtenir l'autorisation d'aller de l'avant.

L’entreprise vise l'exploitation du gisement «Galt sud-ouest» situé à une vingtaine de kilomètres de la Ville de Gaspé.

Il s’agit de la toute première étape pour la réalisation du projet. Le processus est complexe et comprend de nombreux volets incluant les consultations publiques et le Bureau d’audience publique sur l’environnement.

Entretemps, le ministère de l’Environnement poursuit ses évaluations. On doit finalement obtenir la recommandation de la ministre de l’Environnement et la décision finale du conseil des ministres.

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon ne semble pas fermé sur ce projet, mais il est d’avis que nous en sommes au tout début du processus.

«La première étape c’est l’acceptation sociale, deuxième étape le BAPE et après l’économie. C’est un projet comme les autres. On va le regarder et on va faire l’adéquation entre les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Il faut être bien balancé», a affirmé M. Fitzgibbon en entrevue sur les ondes de LCN.

Il s’agit d’un projet avec une production possible de 15 millions de barils de pétrole sur une quarantaine d'années, soit jusqu'en 2060.

Une trentaine de puits, forés entre 2020 et 2025, seraient exploités et aucun d’entre eux ne serait près d’un cours d’eau.

Cuda Pétrole et Gaz affirme qu'il n'y aurait pas de fracturation hydraulique, car il s'agit d'un réservoir de pétrole conventionnel.

Les citoyens et les municipalités ont jusqu'au 1er février 2019 pour soumettre leurs observations dans le dossier.