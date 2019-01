Une année à oublier pour les producteurs

L’agriculture a connu une année 2018 difficile au Québec. Le système de gestion de l’offre a été au cœur des négociations du renouvellement de l’Accord de libre-échange États-Unis–Mexique-Canada. Pour 2019, les attentes sont nombreuses puisque les producteurs de lait attendent toujours des mesures compensatoires.

En décembre dernier, le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre, a donné le ton au congrès de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en demandant au gouvernement du Québec d’exercer tous les recours possibles pour s’assurer que les mesures promises par Ottawa seront à la hauteur des attentes.

Depuis 2013, le Canada a conclu trois accords commerciaux qui représentent au total l’équivalent de 8,4% de la production et de la transformation laitière canadienne.

En matière d’accès au marché, les concessions de ces accords représentent des pertes de ventes de lait de 450 millions $, soit environ 41 000$ par ferme, soutient le syndicat des producteurs. Face à cette incertitude, plusieurs agriculteurs ont retardé les investissements qu’ils voulaient faire pour moderniser leurs équipements.

Dossier chaud

Un autre dossier chaud attend le nouveau ministre de l’Agriculture du Québec, André Lamontagne. Il s’agit du dossier des taxes foncières agricoles qui augmentent le fardeau fiscal des producteurs.

La valeur des terres agricoles a connu une hausse de 800% depuis vingt ans et a doublé au cours des dernières années.

«Ça ne peut plus continuer. Il faut limiter la valeur taxable des terres. Le taux distinct ne permet pas de faire uniquement le travail. Il existe des clés pour résoudre cet enjeu. Les municipalités doivent en faire un bout. Il faut régler ce dossier une fois pour toutes», a affirmé Marcel Groleau, directeur général de l’UPA.

Lors de son passage devant les délégués de l’UPA à Québec, le ministre Lamontagne a promis une aide temporaire pour minimiser l’impact de ces hausses, en attendant la mise en place d’une solution à long terme.

Enjeu 1: Politique bioalimentaire

En avril, le gouvernement du Québec a déposé la Politique bioalimentaire qui est le résultat d’une consultation amorcée en 2016. Ce plan de match a été bien accueilli par les agriculteurs. Les principales cibles sont de doubler la superficie en production biologique, de faire croître de 6 milliards $ les exportations bioalimentaires et d’augmenter substantiellement la part du contenu québécois dans les produits achetés au Québec. Malgré le changement de parti politique, le nouveau ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a l’intention de poursuivre le travail qui a été amorcé.

Enjeu 2: Hausse du salaire minimum

La hausse du salaire minimum à 12$ l’heure, le 1er mai 2018, a eu des impacts sur les producteurs de petits fruits, dont la main-d’œuvre représente jusqu’à 50% des coûts de production. Face à l’augmentation du salaire minimum, des producteurs de fraises et de framboises, notamment de Coteau-du-Lac en Montérégie, ont été contraints de réduire des deux tiers la surface de production puisque les activités n’étaient pas rentables.

Enjeu 3: Tous ruraux

Le printemps a été marqué par le lancement du mouvement Tous ruraux. Ayant comme porte-parole Fred Pellerin, cette mobilisation a été créée par la coalition Solidarité rurale du Québec. De nouvelles données ont démontré que l’économie reste précaire en milieu rural, que les régions éloignées se vident et que l’accès aux services demeure inégal.

Enjeu 4: La crise du foin

Après un printemps froid, le Québec a connu l’un des étés les plus chauds et les plus secs des dernières décennies, ce qui a provoqué une pénurie de foin. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, le rendement a chuté de moitié. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a connu la même situation. Les pertes encourues sont telles que La Financière agricole du Québec a dû verser 45,6 millions $ à 3900 entreprises pour les baisses de rendement. Cette crise a eu pour effet de faire exploser le prix du foin sur le marché.

Enjeu 5: Chute du prix du porc

Au début de l’été, les producteurs de porcs du Québec ont fait face à une baisse d’environ 50% du prix reçu de la part des acheteurs. Le prix du porc québécois est établi selon une référence américaine qui a été malmenée par les tarifs imposés par le Mexique et la Chine. Les éleveurs de porcs du Québec se sont adressés à l’automne à la Régie des marchés agricoles et alimentaires afin d’obtenir une nouvelle formule de prix.