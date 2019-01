12 minihébergements où prendre une pause du quotidien

Ceux qui ont comme résolution de se réserver des moments de répit en 2019 auront peut-être envie de céder à la douce folie des minihébergements qui s’est emparée du Québec ces dernières années.

Minimaison, microchalets ou cabanes dans les arbres, voici 12 petits nids luxueux ou rustiques à découvrir à travers le Québec, et à réserver sans trop tarder.

1. La cabane sur pilotis

Dans la forêt de Lanaudière, le site Kabania est de venu un incontournable. En hiver, on a le choix entre neuf cabanes sur pilotis pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. On doit marcher (huit minutes) pour rejoindre notre nid, et apporter nos bagages en traîneau. Pour la cuisine et le bloc sanitaire, on se rend dans le bâtiment commun, lui aussi sur pilotis.

À partir de 108 $ par nuit

2. Le dôme cinq étoiles

Les nouveaux Dômes Charlevoix , design et originaux, sont perchés à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François. Confos comme des chalets, ils sont dotés d’un spa privé, d’une terrasse, d’un foyer, d’une cuisine et d’une salle de bain et ils offrent une vue splendide. Les dômes accueillent jusqu’à quatre personnes.

À partir de 275 $ par nuit

3. Le loft dans les bois

Vous avez du mal à tenir en place ? Les Zoobox du Vertendre devraient vous plaire. Ces lofts sont accessibles seulement par un petit sentier (0,1 à 2,5 km) et comprennent un lit suspendu au plafond, un vélo générateur d’électricité, une échelle de pompier et un mur d’escalade. Il y a même un bain sur roulettes que vous pourrez apporter sur la terrasse s’il ne fait pas trop froid.

Pour une à six personnes.

À partir de 168,75 $ par nuit

4. Le repère scandinave

Il y a trois magnifiques types de minirefuges au look scandinave sur le site du Repère Boréal , qui se trouve aux Éboulements, dans Charlevoix. Très douillets, avec ou sans salle de bain, les «repères» sont conçus pour deux ou quatre personnes et donnent accès à une belle zone spa.

Un chalet pour six est aussi proposé.

À partir de 119 $

5. La minimaison flottante

Vous pensez avoir tout essayé ? Que diriez-vous de dormir dans un hôtel flottant aux airs de bateau fait de conteneurs recyclés ? C’est possible au tout récent Flotel de Salaberry-de-Valleyfield, qui restera ouvert même en hiver. Vous y trouverez six chambres tout confort, directement sur le lac Saint-François.

À partir de 99 $ par nuit

6. Le wagon de berger

Ils sont tellement jolis, les wagons de berger de Kayak Café . On aurait presque le goût d’hiberner dedans! Sans eau courante ni électricité, ces unités de prêt-à-camper pour deux personnes se trouvent au bord de la rivière Rouge, dans les Laurentides. C’est une option tentante si vous vous sentez un peu bohème et que vous avez envie de glamping. Il y a aussi des minichalets sur le site.

À partir de 119 $ par nuit

7. La minimaison au spa

Dans Lanaudière, le spa nordique Natur’eau s’est do té récemment de quatre nouveaux microhébergements: deux pods et deux minimaisons. À considérer sérieusement si vous voulez vous remettre sur le piton en combinant journée au spa et nuit dans les bois.

À partir de 99,90 $ par nuit (+ les frais de spa)

8. La méga bulle

Il y avait déjà des bulles transparentes pour deux personnes chez Les Pieds sur Terre , à Saint-Calixte. Mais il y a maintenant une méga bulle pour six personnes, avec mezzanine, salle de bain et cuisine, qui est encore plus alléchante. Et vous aurez votre jacuzzi à l’extérieur.

À partir de 245 $ par nuit

9. Le Airstream d’hiver

Que diriez-vous de dormir dans une roulotte Airstream en plein hiver ? Le site du Diable Vert, dans les Cantons-de-l’Est, offre divers hébergements écologiques et mignons, comme des pods, des cabanes et des chalets, mais on y trouve aussi deux Airstream fonctionnelles à l’année. Rénovées, mais rétro, elles sont dotées d’un poêle à bois qui vous servira à la fois de chauffage et de cuisinière. Éclairage à l’énergie solaire. Toilette sèche extérieure à deux pas. Oserez-vous ?

À partir de 109 $ par nuit

10. Le «shak» de luxe

Des refuges luxueux en nature, au pied du mont Sutton: c’est ce qu’offre le Domaine Kabin . Vous y trouverez sept Shaks tout équipés (lave-vaisselle et bain-tourbillon inclus!) pouvant accueillir deux adultes et deux enfants. C’est le genre d’endroit parfait si vous comptez aller skier dans le coin, ou si vous souhaitez simplement regarder Netflix en forêt.

À partir de 223 $ par nuit

11. Le refuge dans les arbres

À Mont-Tremblant, les cabanes dans les arbres des Refuges Perchés vous offrent la possibilité de vous initier au glamping dans un parfait décor hivernal. Vous aurez besoin de raquettes pour rejoindre votre prêt-à-camper, et peut-être d’un peu de courage pour vous rendre aux toilettes sèches extérieures durant la nuit.

Il y a belles 10 unités, toutes différentes, pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

À partir de 109 $ par nuit

12. Le microchalet de parc

Ils ont un succès fou depuis déjà quelques années: les chalets EXP de la Sépaq sont de mini-unités pour deux personnes, vitrées et tout équipées, qui sont à louer dans les parcs nationaux de la province. Vous y serez confortable après votre journée de plein air, c’est garanti.

À partir de 141 $ par nuit (+ les frais d’accès du parc)