Béatrice Picard: témoin d’une époque

Dans la foulée des nombreuses biographies de personnalités québécoises publiées dans les derniers mois, on retrouve celle d’une comédienne qui compte sept décennies d’expérience et qui a défendu une multitude de rôles, dont certains demeureront longtemps ancrés dans nos mémoires. Rencontre avec Béatrice Picard.

«C’est ma première biographie et probablement ma dernière aussi!», lance Béatrice Picard tout de go, alors que nous la rencontrons chez elle pour parler de cet ouvrage qui lui est consacré. La comédienne enchaîne aussitôt avec un sourire en coin et l’air espiègle:

«J’ai cependant encore bien des choses à faire et à dire.»

Si c’est la première fois qu’un ouvrage lui est consacré, ce n’est cependant pas la première offre de biographie qu’elle a reçue.

«J’ai accepté celle-ci, car pour les précédentes, je me trouvais trop jeune. De plus, je ne voyais pas l’utilité d’une biographie, jusqu’au jour où je me suis mise à en lire moi-même.»

Sylvain-Claude Filion, l’auteur de «Béatrice Picard: Avec l’âge, on peut tout dire», paru aux Éditions La Presse, a lui aussi essuyé quelques refus avant que Madame Picard n’accepte de se prêter au jeu.

«Maintenant que je suis rendue à un âge certain, mon biographe m’a fait changer d’idée. Il m’a dit: “On pourrait ajouter quelque chose de spécial. Tu es la seule à pouvoir témoigner d’une certaine époque. Qu’est-ce qu’il y avait à ce moment-là? Comment telle ou telle chose se passait?” Présenté de cette façon, cela m’a convaincue... Je me suis dit que les lecteurs pourraient ensuite aller sur l’internet et faire leur recherche sur un des sujets qui auraient attisé leur curiosité. Aussi, comme tout être humain, je suis passée à travers des choses heureuses et des choses moins heureuses. Pourtant, à la base, je suis une femme heureuse. Je veux laisser le message que lorsqu’on se prend en main, qu’on a des rêves, même si on ne les réalise pas tout le temps, mais qu’on fait des efforts pour les réaliser, on peut avoir une vie heureuse. Moi, je suis une femme heureuse.»

Tout en parlant du titre, qu’elle a trouvé elle-même, Béatrice Picard affirme que maintenant, oui, elle dit tout ce que ça lui tente de dire. Elle s’empresse cependant d’apporter une nuance:

«Je dis ce que je pense, oui, mais je sais que ce que je pense n’a pas force de loi. Comme tout le monde, je peux me tromper, mais au moins, quand je me trompe, je le fais de manière honnête. Dans un premier temps, j’essaie de comprendre ce dont on parle. Dans un deuxième temps, j’analyse la chose et peut-être, ensuite, qu’il m’arrivera de ne pas être d’accord.»

La comédienne explique avoir des idées bien arrêtées sur plusieurs sujets. Cela dénote peut-être qu’elle est d’une autre époque, croit-elle, mais peut-être pas non plus. Nombre de gens ont des idées bien arrêtées de nos jours.

«J’ai traversé différentes époques. Il y a toujours moyen de composer avec la vie, même si elle n’est pas toujours rose. J’ai vécu des déboires profonds, et je m’en suis toujours sortie. J’ai réussi à prendre de la graine de tout ça, d’en sortir un enseignement, et je me suis dit que, finalement, ce n’était pas catastrophique. Parfois, j’ai des idées bien arrêtées, et c’est difficile de me faire changer d’avis.»

Quant à l’idée de rédiger elle-même cette biographie, Béatrice Picard n’y a même pas songé.

«Je ne suis pas une fille qui écrit, mais une fille qui dit.»

Avoir du plaisir

Au fil des rencontres avec l’auteur de sa biographie, Béatrice Picard s’est confiée sur plusieurs sujets, parfois même en insistant sur l’aspect secret de certains de ses propos. «Mon biographe devait connaître certains événements pour comprendre pourquoi j’étais arrivée à telle ou telle chose. Il s’est montré très discret et, surtout, il a eu l’art de corriger mes envolées un peu trop intempestives. (rires)»

Qu’est-ce qui a été le plus facile à évoquer?

«De parler des gens que j’aime.»

À l’inverse, la comédienne confie qu’elle a évoqué des choses en lien avec sa famille, qui ont été difficiles à avouer.

«Je ne sais même pas si les enfants étaient au courant de ces histoires, mais je les ai racontées quand même. Par exemple, après la séparation d’avec le père de mes enfants, il y a eu un très long moment où j’étais seule et où je me suis jetée dans le travail. C’était ma vie, mais à un moment donné, comme femme, je me suis dit que peut-être je ne plaisais plus à la gent masculine. Et j’ai fait le test... et j’ai plu!» conclut-elle avec un grand éclat de rire.

On termine l’entrevue en demandant à Madame Picard ce que les lecteurs vont apprendre dans sa biographie. Encore là, la réponse ne se fait pas attendre:

«On va apprendre qu’il faut avoir du plaisir à faire ce que l’on fait dans la vie, même dans les choses les plus petites. Le plaisir, il ne vient pas tout seul. Il faut avoir une disposition d’esprit. J’aimerais ça que les gens voient le côté du verre à moitié plein et non pas celui du verre à moitié vide.»

Bilan en 8 questions

Vos rôles préférés?

«Je dis tout le temps que ça sera le prochain. Il y a cependant des rôles qui m’ont marquée en raison des partenaires avec qui j’ai joué, par exemple, Jean Duceppe ou encore Paul Hébert.»

Des rôles à oublier?

«Il y en a certains. Dans ce métier-là, on ne fait pas que choisir les beaux rôles, parce que si c’est la chose que vous attendez, vous allez attendre longtemps.»

Vos partenaires de jeu préférés?

«Jean Duceppe et Paul Hébert sont mes incontournables. Chez les femmes, ce sont mes " flowers" (en référence à la pièce "Les fleurs d’acier" de Robert Harling): Andrée Lachapelle, France Castel, Linda Sorgini, Monique Richard et Françoise Faucher.»

Des regrets, des remords?

«Des remords, non. Je pense que je n’en ai pas. Des regrets, j’en ai peut-être. Par exemple, je regrette d’avoir agi de telle façon plutôt que d’une autre. Le temps passe, et c’est fait. Ça ne sert à rien de s’appesantir là-dessus.»

Votre jeunesse en une phrase?

«L’envie et la curiosité de tout voir et de tout connaître.»

Votre vie familiale en une phrase?

«C’est la chose la plus importante dans ma vie, au-delà même de ma carrière.»

Votre vie d’amoureuse, d’épouse, de femme en quelques mots?

«J’ai eu une vie avec le père de mes enfants et celle avec mon mari, André Trudel. Ce sont deux choses très différentes, et pourtant elles ont été essentielles dans ma vie. Mon premier amoureux, c’était la passion. Avec André, c’était autre chose. Quand on vieillit, il y a toute la sagesse de l’amour et de la tendresse. En une phrase, je dirais: Ma vie jeune et ma vie vieille se recoupent par l’amour.»

Votre carrière en une phrase?

«Ce n’est pas fini.»