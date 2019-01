Braquage à domicile à Québec

La police de Québec a ratissé samedi matin un secteur de Beauport où au moins un suspect était en fuite après s’être introduit par effraction dans un appartement de la rue Seigneuriale où se trouvaient deux occupants.

Les deux résidents ont été sortis de leur sommeil par au moins un malfaiteur vers 7 h du matin.

L’homme qu’ils connaîtraient de vue leur aurait sommé de remettre argent et bijoux.

Les deux victimes âgées d’environ une vingtaine d’années se sont réfugiées chez un voisin et ont contacté les policiers. Elles n’ont pas été blessées.

Le ou les suspects ont pris la fuite, possiblement en automobile.

La police de Québec a déployé plusieurs agents et enquêteurs, en plus d’un maître-chien, pour ratisser le secteur et faire la lumière sur les événements.