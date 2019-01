En 2019, combattre les maladies et les préjugés

La crise migratoire a marqué l'année 2018 et, pour la première fois, Médecins sans frontières remarque que les changements politiques ont des conséquences sur le terrain.

L’organisme, qui mobilise 45 000 personnes et qui est présent dans 71 pays dont 45 en conflit, doit toujours combattre les maladies, mais aussi les préjugés.

«Aujourd’hui, il y a un vent de propagande sur comment on dépeint le migrant, en utilisant des mots qui le rend menaçant, envahisseur, soulève en entrevue avec TVA Nouvelles la présidente de l’organisme, la Montréalaise Joanne Liu. Ça crée le phénomène de la peur, et quand on crée ce phénomène, les gens veulent assurer leur sécurité. Un gouvernement qui se dit responsable dit ‘’J’assure la sécurité de mes citoyens’’, et donc tout se ferme.»

Selon elle, on a pu voir en 2018 la criminalisation des migrants, mais aussi des gens qui veulent leur venir en aide. La situation en mer, par exemple en Méditerranée, est problématique pour MSF. Dans certains pays, on leur a carrément interdit d’aller à quai pour aider des migrants.

Les politiques plus à droite de certains gouvernements, dans certains cas, pourraient être à blâmer, croit-on à l’organisme.

Vers la politique active?

Mme Liu termine cet été son mandat à la présidence de Médecins sans frontière. En entrevue, la Montréalaise a avoué ne pas exclure un saut en politique fédérale, sans donner plus de détails sur le moment de son implication ou d’une quelconque affiliation politique.

Les prochaines élections fédérales canadiennes ont lieu en octobre prochain.