Inspirant, mais sans originalité

Cet épisode de la vie de la juge Ruth Bader Ginsburg, incarnée par Felicity Jones, ressemble plus à un téléfilm qu’à une production destinée au grand écran.

Scénarisé par Daniel Stiepleman, le neveu de Ruth Bader Ginsburg, et réalisé par Mimi Leder («L’impact») «Une femme d'exception» débute en 1956 alors que la jeune femme, mariée à Marty Ginsburg (Armie Hammer) et mère d’un enfant, est l’une des neuf femmes – pour 500 hommes - admises à la faculté de droit de Harvard.

Dès son arrivée dans ce bastion de la misogynie, Ruth sait qu’elle devra se battre pour tout, y compris le droit de répondre à des questions en classe. En plus de cette première étape d’un véritable parcours du combattant, ses études sont mises en péril par la maladie de Marty, qui reçoit un diagnostic de cancer des testicules. Dotée d’une volonté de fer et d’une force de travail peu commune, Ruth assiste aux cours de Marty en plus des siens, l’aide à faire ses devoirs, s’occupe de la maisonnée... et finit première de sa classe!

Cela ne l’empêche pas d’essuyer des refus lorsqu’elle se cherche un cabinet d’avocats où exercer à New York. Une femme intelligente fait peur. La discrimination basée sur le sexe étant légale, les employeurs potentiels ne se gênent pas pour lui faire savoir qu’elle dérange. Ruth Bader Ginsburg n’a donc d’autre choix que de devenir professeure.

Avec l’arrivée des années 1970 et du mouvement de libération des femmes, la future juge de la cour suprême commence à se pencher sur des cas de discrimination basée sur le sexe qui pourraient être portés devant les instances judiciaires du pays. Contre l’avis de Mel Wulf (Justin Theroux), avocat à l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), elle trouve une cause qui va lui permettre de s’attaquer au problème. En effet, un homme se voit refuser d’être reconnu comme étant l’aidant de sa mère malade, puisque prendre soin des autres est une «qualification» féminine!

Tourné à Montréal, «Une femme d'exception» ne manque pas de moments inspirants, qu’il s’agisse des obstacles auxquels Ruth Bader Ginsburg est sans cesse confrontée ou encore sa plaidoirie lors du procès qu’elle gagnera et qui ouvrira la porte à des décisions de justice mettant fin à la discrimination professionnelle contre les femmes.

Deuxième femme à avoir été nommée à la Cour suprême américaine et seule femme à y siéger actuellement, Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, a fait l’objet du documentaire «RGB» plus tôt cette année (elle apparaît d’ailleurs à la fin de ce long métrage) et est considérée comme une icône au sud de la frontière (c’est Kate McKinnon qui l’incarne dans «Saturday Night Live»).

Si le long métrage de Mimi Leder rend justice à une partie de la carrière de cette femme exceptionnelle, le jeu de Felicity Jones laisse quelque peu à désirer parce qu’elle ne parvient jamais à se débarrasser complètement de son accent britannique. Le spectateur reste donc sur sa faim.

Note: 3 sur 5