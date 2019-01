La NASA collabore à une enquête sur un meurtre

La NASA a aidé la police de Houston en rehaussant la qualité d'images vidéo captées par une caméra de surveillance. Les autorités tentent de retrouver un homme qui aurait abattu une fillette de sept ans.

Ces images qui montrent une camionnette de couleur rouge pourraient être un point tournant dans cette enquête. L’agence spatiale américaine aurait répondu à une demande d’assistance de la part des policiers.

La traque du suspect se poursuit

Le drame est survenu dimanche dernier dans la région de Houston. LaPorsha Washington et ses quatre filles étaient en route pour aller déjeuner quand un homme au volant de sa camionnette s’est approché à leur hauteur et a fait feu.«La camionnette a ralenti et il nous a tirés dessus», a expliqué la mère de famille qui a été blessée à CNN.

La petite Jazmine Barnes, sept ans, a été blessée mortellement.

«Tu as pris la vie d’une enfant inoffensive, et elle ne t’avait rien fait. Elle n’a pas mérité cela et tu devrais faire la bonne chose en te rendant», a dit sa mère dans une entrevue subséquente à CNN.