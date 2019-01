Le bilan de Chromeo

Début décembre, le duo montréalais Chromeo, composé de David Macklovitch et de Patrick Gemayel — alias Dave 1 et P-Thugg — a lancé le vidéoclip officiel de la pièce «Don’t Sleep», un extrait de son plus récent album, «Head Over Heels». Entrevue avec Dave 1, qui fait avec nous le bilan de l’année 2018.

Dave, que pouvez-vous nous dire à propos de ce cinquième album, lancé plus tôt cette année?

C’est assurément notre disque le plus «collectif», dans le sens où on a travaillé avec beaucoup de gens avec qui on avait envie de collaborer. C’est du Chromeo à l’état pur, un album où le funk est poussé à l’extrême. C’est aussi un disque sur lequel on rend hommage à plusieurs artistes qui nous ont influencés, comme Prince, Kool & The Gang, Peter Gabriel, Beastie Boys, Jamiroquai et combien d’autres! Il y a aussi un son très boogie et R&B.

Pour ce disque, vous avez notamment travaillé avec Jesse Johnson, l’ancien guitariste et proche collaborateur de Prince. Que retenez-vous de cette collaboration?

C’était irréel de travailler avec un musicien qui a joué avec un grand artiste comme Prince! Parfois, quand on est en studio et qu’on ne sait pas où aller avec une chanson, on se demande ce que Prince aurait fait. Preuve qu’il est une grande influence pour nous. Donc, le fait d’avoir travaillé avec un de ses musiciens pour notre album, c’est un honneur et un beau clin d’oeil.

On vous a vus sur quelques scènes québécoises au cours de l’été. Qu’est-ce que ça représente pour vous de jouer à Montréal?

On est deux petits gars de Montréal. Patrick et moi, on s’est rencontrés au Collège Stanislas quand on était enfants. Montréal, c’est tout pour nous. Revenir ici pour présenter nos nouvelles chansons, c’est toujours un honneur. Patrick habite à Los Angeles, et moi, à New York, mais Montréal demeure notre ville d’origine. C’est l’endroit où notre duo improbable est né, et ça n’aurait pas pu arriver ailleurs qu’ici.

Qu’est-ce qui occupera les prochains mois de Chromeo?

Nous avons des spectacles qui sont prévus aux États-Unis. Nous comptons aussi entrer en studio pour travailler sur notre sixième album. Pas question d’attendre trop longtemps avant d’offrir de nouvelles chansons à notre public!

L’album «Head Over Heels» est offert en magasin et en ligne. Pour suivre les activités du groupe: chromeo.net.