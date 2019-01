Les 20 superproductions les plus attendues de 2019

Ce que nous réservent les studios américains pour l’année 2019? Des superhéros, suites ou nouvelles versions, ainsi que plusieurs longs métrages aux scénarios qui ne doivent rien à des œuvres précédentes. Suivez le guide, car les mois prochains promettent assurément d’en mettre plein la vue à tous les cinéphiles!

«Verre»

18 janvier

De M. Night Shyamalan

Avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy

Le cinéaste de «L'indestructible» livre enfin ce long métrage, attendu depuis 2000! Samuel L. Jackson et Bruce Willis y reprennent du service, tandis que James McAvoy, acteur de «Divisé», fait désormais partie de cet univers étrange.

«Alita: l'ange conquérant»

14 février

De Robert Rodriguez

Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz et Jennifer Connelly

Produite par le Canadien James Cameron, cette adaptation d’un manga japonais, mélange de prises de vue réelles et de CGI, promet aux amateurs du genre un questionnement sur l’intelligence artificielle et l’humanité.

«Dragons 3: le monde caché»

22 février

De Dean DeBlois

Avec les voix, en version originale anglaise, de Jay Baruchel, America Fererra et Cate Blanchett

Dernier volet de cette trilogie, ce long métrage d’animation mettra en scène Harold devenu chef de l’île de Beurk, alors que Krokmou tombera amoureux!

«Capitaine Marvel»

8 mars

De Anna Boden et Ryan Fleck

Avec Brie Larson, Lee Pace et Samuel L. Jackson

Avec le succès de «Wonder Woman», film du personnage des DC Comics, il fallait s’attendre à ce que Marvel emboîte le pas, d’autant que le règne des «Avengers» tire à sa fin. Brie Larson incarne Carol Danvers, une pilote dont l’ADN a été mélangé avec celui d’une race extraterrestre.

«Us»

15 mars

De Jordan Peele

Avec Lupita Nyong’o, Elizabeth Moss et Winston Duke

Ce que l’on sait de ce projet mystérieux? Qu’avec «Us», Jordan Peele a décidé de conserver le style de «Get Out» et d’offrir aux amateurs un suspense horrifique autour d’une famille passant ses vacances à la plage.

«Dumbo»

29 mars

De Tim Burton

Avec Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton

Les studios Disney continuent de décliner leurs personnages d’animation dans des films en prises de vue réelles. Repensée par Tim Burton, l’histoire de l’éléphant volant est la première adaptation de l’année. Les classiques «Aladin» et «Le roi lion» suivront.

«Avengers: phase finale»

26 avril

De Joe et Anthony Russo

Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo et les autres

Dernier long métrage dédié aux Avengers et clôture de la phase trois de l’univers cinématographique de Marvel, on s’attend donc à ce que plusieurs des justiciers masqués disparaissent lors de leur ultime combat contre Thanos (Josh Brolin).

«John Wick: Chapter 3»

17 mai

De Chad Stahelski

Avec Keanu Reeves, Halle Berry et Ian McShane

Ce troisième volet débute là où le précédent s’est arrêté. John Wick (Keanu Reeves) doit continuer d’essayer de survivre malgré le fait que sa tête est mise à prix.

«Rocketman»

17 mai

De Dexter Fletcher

Avec Taron Egerton et Jamie Bell

Ce film biographique sur Elton John (Taron Egerton) couvrira l’ensemble de la vie du Britannique, se concentrant sur son association avec le parolier Bernie Taupin (Jamie Bell).

«Ad Astra»

24 mai

De James Gray

Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Negga

Cette épopée de science-fiction suit un fils (Brad Pitt) à la recherche de son père (Tommy Lee Jones) disparu lors d’un voyage vers Neptune.

«Godzilla: King of the Monsters»

31 mai

De Michael Dougherty

Avec Vera Farmiga, Millie Bobby Brown et Kyle Chandler

Suite du «Godzilla» de 2014, ce long métrage s’intéresse aux zoologues de l’agence Monarch. Ces scientifiques ont pour objectif d’étudier quantité de monstres incroyables.

«Dark Phoenix»

7 juin

De Simon Kinberg

Avec Sophie Turner, James McAvoy et Michael Fassbender

Tourné à Montréal, cette suite de «X-Men: Apocalypse» se déroule en 1992 et se concentre sur Jean Grey (Sophie Turner). La mutante ne parvient plus à contrôler ses pouvoirs en raison de tempêtes solaires.

«Histoire de jouets 4»

21 juin

De Josh Cooley

Avec les voix, en version originale anglaise, de Tom Hanks, Tim Allen et Annie Potts

Aucun détail n’a filtré sur ce qui attend les jouets dans cette nouvelle aventure, création fort attendue des studios Pixar.

«Ford v. Ferrari»

28 juin

De James Mangold

Avec Christian Bale, Matt Damon et Jon Bernthal

En pleine saison des Grands prix de Formule 1, le réalisateur James Mangold («Logan») s’intéresse à l’histoire vraie de la rivalité entre les écuries Ford et Ferrari lors des 24 Heures du Mans de 1966.

«Le roi lion»

19 juillet

De Jon Favreau

Avec les voix, en version originale anglaise, de Donald Glover, Beyoncé Knowles et du Canadien Seth Rogen

Suite au succès du «Livre de la jungle», sorti en 2016, le réalisateur Jon Favreau s’attaque désormais à ce grand classique des studios Disney. Pour parvenir à créer les animaux de manière réaliste, le cinéaste a utilisé la même technologie que dans son long métrage précédent.

«Once Upon a Time in Hollywood»

26 juin

De Quentin Tarantino

Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie

Pour son nouveau film, le cinéaste le plus atypique d’Hollywood mêle allègrement les meurtres commis par les fidèles de Charles Manson aux tribulations d’un acteur en devenir et de son cascadeur.

«Artemis Fowl»

9 août

De Kenneth Branagh

Avec Judi Dench, Josh Gad et Ferdia Shaw

Le jeune Artemis (Ferdia Shaw), 12 ans, est à la recherche de son père disparu. Presque adolescent, issu d’une famille de criminels de génie, il devra se mesurer à des fées dotées de pouvoirs incomparables.

«Downton Abbey»

13 septembre

De Michael Engler

Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery et Maggie Smith

Compte tenu du succès mondial de la série britannique du même titre, ce n’était qu’une question de temps avant que l’histoire de la famille Crawley arrive au grand écran. Le long métrage, produit par Julian Fellowes, créateur de la série, est une suite des événements vus au petit écran en 2015.

«Joker»

4 octobre

De Todd Phillips

Avec Joaquin Phoenix, Zazie Beetz et Robert De Niro

Ce long métrage n’a rien à voir avec le Joker incarné avec brio par Jared Leto dans «L’escadron suicide»! Les studios Warner ont décidé de proposer une série de films plus intimistes et plus fouillés sur certains des héros de leur univers consacré à DC. Ce «Joker», avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, est le premier.

«Zombieland 2»

11 octobre

De Ruben Fleischer

Avec Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin

Depuis le temps que les fans l’attendent, le voici enfin! Les acteurs du premier volet sont de retour et Ruben Fleischer continue d’assurer la mise en scène. Selon les rumeurs qui circulent, le quatuor de choc affrontera de nouveaux zombies, bien plus dangereux que leurs prédécesseurs!

NB: les dates de sortie sont sujettes à changement.