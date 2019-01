«Les gens ont peur du pont»

Les proches et amis de Michel Pilote, décédé dans une collision frontale sur le pont de l’île d’Orléans jeudi, sont en furie contre les autorités et attribuent l’accident à l’étroitesse du pont.

«Il n’est pas assez large le câl**** de pont. Combien ça va prendre de morts avant qu’ils réagissent ? J’en ai vu des morts sur ce pont-là », a réagi Fabien Pilote, le frère de la victime, Michel Pilote, 53 ans.

Plusieurs membres de la famille de Michel Pilote habitent la côte du pont et ont donc une vue en plongée sur la construction de 1935.

Ceux-ci ont donc vu de leurs yeux les conséquences de l’impact fatal sur la circulation.

«Je l’ai su seulement après que c’était mon frère, mais, moi, quand j’ai vu la manière dont le truck avait été frappé, j’ai dit “y’a un mort, c’est certain”», raconte Fabien Pilote.

Le carrossier bien connu des gens de l’île était assis avec des proches dans son garage et encaissait le choc lorsque Le Journal s’est présenté.

«Ça fesse. Quand tu sais que c’est ton frère, ça donne un coup», a-t-il lancé.

Un homme engagé

Michel Pilote, père de trois enfants, était très impliqué dans la communauté insulaire et avait à cœur la sécurité des cyclistes ainsi que le réaménagement de l’entrée de l’île.

Conseiller municipal de Saint-Pierre entre 2000 et 2003, il a tenté sa chance une nouvelle fois en 2017 avec une équipe prônant la fusion des cinq villages de l’île. L’équipe était notamment composée de sa conjointe et de l’homme d’affaires Jacques Paradis.

Ce dernier, un aspirant à la mairie, était en colère au lendemain de l’accident.

«Perdre du monde de même, ça n’a pas d’allure, a-t-il lâché, excédé. Il va y en avoir combien de morts encore ? Je l’ai rencontré [Michel Pilote] dans le temps des Fêtes, et on sacrait contre le pont. [...] Il me disait qu’il voulait vendre des propriétés, mais qu’il n’en était pas capable. Il m’a dit : “Personne ne vient les visiter, tout le monde a peur du pont”», rageait M. Paradis.

Le propriétaire du Domaine Orléans, qui vit du tourisme, s’inquiète aussi pour la réputation de l’île en raison du lien désuet.

«Les gens ont peur du pont. Avec ce qui est arrivé cet automne [le trou dans la chaussée], plus un mort maintenant, il va y avoir un impact, analysait-il. Ce type d’accident là va être désastreux pour l’économie de l’île.»

Deux collisions

L’accident qui a coûté la vie à Michel Pilote est survenu en début d’après-midi, jeudi.

La collision frontale a eu lieu à la sortie du pont et a entraîné un arrêt complet de la circulation pendant quatre heures.

La Sûreté du Québec n’a pas encore donné de détails sur la cause de l’accident, mais, selon le frère du défunt, il y aurait eu une première collision avant l’impact fatal.

Une petite voiture aurait d’abord heurté le camion de livraison avant l’impact avec la fourgonnette de Michel Pilote.

«Le premier char a frappé le truck et ç’a sûrement brisé la conduite, et le truck a bifurqué», a raconté Fabien Pilote.

-Avec la collaboration de Sophie Côté

Des données sur le pont

1935 inauguration

inauguration 1,7 km longueur

longueur 11 800 véhicules par jour

3 janvier 2019

Face-à-face mortel, pont fermé pendant 4 heures

1er octobre 2018

Chaussée trouée à la suite du bris d’un joint de dilatation, pont fermé pendant 1 h 30

29 janvier 2017

Attentat de la mosquée de Québec, le pont est fermé pendant 4 heures à la suite de l’arrestation d’Alexandre Bissonnette

14 juin 2003

Impact mortel causé par un chauffard, pont fermé pendant 3 h 30