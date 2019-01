Les luttes serrées (ou non) des Golden Globes

Cette année, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sème le désordre aux Golden Globes avec des nominations surprenantes dans les catégories dédiées au cinéma. Dans bon nombre de cas, le suspense demeure donc entier à la veille de la distribution des statuettes.

Le meilleur film dramatique

Les cinq longs métrages nommés: «Panthère noire», «Opération infiltration», «Bohemian Rhapsody», «Si Beale Street pouvait parler» et «Une étoile est née»

En incluant «Une étoile est née» dans la catégorie la plus prestigieuse, la HFPA a considérablement brouillé les cartes, volontairement ou pas. Ainsi, le film réalisé par Bradley Cooper dans lequel il donne la réplique à Lady Gaga apparaît comme le grand favori des 88 membres de l’organisation. De plus, le long métrage a séduit le public américain – il a d’ailleurs récolté 371,42 millions $ au box-office - et a obtenu le plus de nominations aux SAG Awards, soit quatre.

À surveiller: «Opération infiltration» de Spike Lee, long métrage qui a remporté le Grand prix du Festival de Cannes en mai dernier. Une victoire pour ce film racontant l’histoire d’un homme noir devenu membre du Ku Klux Klan dans les années 1970 enverrait également un message politique très clair.

Le meilleur film musical ou comédie

Les cinq longs métrages nommés: «Crazy Rich Asians», «Le livre de Green», «La favorite», «Le retour de Mary Poppins» et «Vice»

Puisque «Vice» a récolté un total de six nominations, le record de cette année, la tragicomédie grinçante chroniquant la vie de Dick Cheney, ancien vice-président de George W. Bush, a donc de fortes chances d'hériter de la statuette. En récompensant «Vice», la HFPA, dont il ne faut pas oublier qu’elle est composée de journalistes étrangers, pourrait décider d’envoyer un message fort à l’Amérique de Trump en cette année marquée par les scandales politiques.

Il ne faut pas, par contre, sous-estimer «La favorite» du grec Yorgos Lanthimos. Ses œuvres précédentes, saluées par des prix au Festival de Cannes ou des nominations tant aux Oscars qu’aux BAFTA, n’ont jamais été reconnues par les Golden Globes. La HFPA pourrait vouloir compenser ce manque.

À surveiller: «Le livre de Green», film bourré de bonnes intentions, salué par la critique et primé par le public au dernier Festival de Toronto (TIFF) pourrait bien rafler la mise.

Meilleure actrice dans un film dramatique

Les cinq nommées: Glenn Close pour «The Wife», Lady Gaga pour «Une étoile est née», Nicole Kidman pour «Destroyer», Melissa McCarthy pour «Pourras-tu me pardonner un jour?» et Rosamund Pike pour «Une guerre privée»

La HFPA n’a jamais eu, en terme de nombre de membres, la crédibilité de l’Académie des Oscars. Par contre, l’institution fondée en 1943 compense ce désavantage en effectuant des choix aptes à plaire au grand public. Cette préoccupation, dictée par les revenus publicitaires de la retransmission télévisée de la cérémonie – les recettes en 2018 ont été d’environ 32 millions $, en augmentation de 7,1 % par rapport à 2017, année où le prix moyen d’un spot de 30 secondes était de 679 000 $ – se reflète dans les moindres détails de la soirée. De plus, compte tenu du fait que Barbra Streisand avait reçu cette statuette pour sa version de «Une étoile est née» en 1977, Lady Gaga est incontestablement la grande favorite dans cette prestigieuse catégorie.

Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie

Les cinq nommées: Emily Blunt pour «Le retour de Mary Poppins», Olivia Colman pour «La favorite», Elsie Fisher pour «Eighth Grade», Charlize Theron pour «Tully» et Constance Wu pour «Crazy Rich Asians»

S’il est une actrice dont la prestation a enthousiasmé la critique et les jurys, c’est Olivia Colman dans «La favorite». La Britannique a d’ailleurs obtenu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise. Son interprétation d’une reine Anne malade, à demi folle et amoureuse de ses favorites devrait donc lui valoir le Golden Globe, d’autant plus qu’elle n’est pas une inconnue. En effet, elle avait été récompensée par la HFPA pour son rôle dans la télésérie «The Night Manager» en 2016.

Comme tout est imprévisible aux Golden Globes, l’Association pourrait décider d’octroyer une deuxième statuette à Emily Blunt ou à Charlize Theron, de souligner l’arrivée de Constance Wu – jamais nommée pour son rôle dans «Fresh Off the Boat» – ou encore propulser la carrière d’Elsie Fisher, promise à un brillant avenir au vu de «Eighth Grade».

Meilleur acteur dans un film dramatique

Les cinq nommés: Bradley Cooper pour «Une étoile est née», Willem Dafoe pour «À la porte de l’éternité», Lucas Hedges pour «Garçon effacé», Rami Malek pour «Bohemian Rhapsody» et John David Washington pour «Opération infiltration»

Cette année, le bras de fer à suspense est celui qui va s’effectuer entre Bradley Cooper et Rami Malek. D’un côté, l’acteur, réalisateur, producteur et co-compositeur de la trame sonore d’«Une étoile est née» est l’un des chouchous de la HFPA qui l’a déjà nommé à deux reprises, sans pourtant jamais le récompenser. Une victoire dans cette catégorie – ou dans celle du meilleur réalisateur – ferait tout oublier... d’autant que les votants aiment saluer les personnages troublés. De l’autre côté, Rami Malek offre une performance hallucinante en Freddie Mercury dont il a copié les moindres mimiques, intonations et mouvements, allant jusqu’à marcher comme le chanteur du groupe Queen. Une telle transformation est habituellement prisée par la HFPA.

Et attention, il faut se rappeler que les Golden Globes ne dédaignent pas les gagnants ex-aequo. En 1989, Sigourney Weaver, Jodie Foster et Shirley MacLaine avaient toutes trois gagné le trophée de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie

Les cinq nommés: Christian Bale pour «Vice», Lin-Manuel Miranda pour «Le retour de Mary Poppins», Viggo Mortensen pour «Le livre de Green», Robert Redford pour «The Old Man and the Gun» et John C. Reilly pour «Stan and Ollie»

Il a pris 20 kilos (44 livres), s’est soumis à des heures de maquillage, a regardé et lu une quantité impressionnante d’ouvrages sur le sujet. Qui est-ce? Christian Bale, devenu le vice-président Dick Cheney dans «Vice» d’Adam McKay. L’acteur britannique, qui reçoit ici sa quatrième nomination aux Golden Globes, n’avait pas mis la main sur la statuette pour «Le casse du siècle», sa collaboration précédente avec le même réalisateur. Sa dernière victoire à cette cérémonie remonte à 2011, lorsqu’il avait été récompensé pour «Le coup de grâce».

À surveiller: l’Association n’a pas eu de geste particulier, l’an dernier, envers Daniel Day-Lewis qui avait annoncé prendre sa retraite après «Le fil caché». Mais cette année, les votants pourraient décider d’honorer Robert Redford, son rôle dans «The Old Man and the Gun» étant son dernier. De plus, le fondateur du Festival de Sundance n’a pas obtenu de Golden Globe pour son jeu d’acteur depuis 1965, soit lorsqu’il avait été sacré «Nouvelle star de l’année»!