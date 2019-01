Le CH s’incline malgré un but de Shea Weber

Shea Weber a marqué un but, mais P.K. Subban a obtenu deux mentions d’aide pour aider les Predators de Nashville à vaincre le Canadien par le pointage de 4 à 1, samedi soir, à Montréal.

Le scénario fut intéressant au Centre Bell pour les deux défenseurs qui ont fait partie de la désormais célèbre transaction du 29 juin 2016. Subban et Weber ont chacun apporté leur touche à l’attaque.

Subban a d’abord été à l’origine du premier but des Predators quand il a effectué un puissant tir en provenance de la ligne bleue. L’attaquant Craig Smith a alors récupéré le retour pour mieux déjouer Carey Price.

Les Predators avaient les devants 2 à 0 au terme de la première période, mais Weber a redonné espoir au Tricolore au retour du vestiaire en marquant un but. Or, Subban a ajouté une deuxième mention d’aide 18 secondes plus tard sur le deuxième but du match de Smith.

Viktor Arvidsson a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre.

Le jeune Jesperi Kotkaniemi a obtenu une mention d’aide sur le but de Weber tandis que Price a conclu la soirée avec 28 arrêts.

Le gardien finlandais Juuse Saros a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui devant le filet des Predators.

Malgré sa contribution à l’attaque, Subban a été limité à un temps d’utilisation de 14 min 45 s par l’entraîneur-chef Peter Laviolette.