Les urgences prises d’assaut

La saison de la grippe bat son plein et les urgences de la Belle Province continuent d’être prises d’assaut par les Québécois.

Samedi matin, les personnes malades devaient attendre plus ou moins longtemps dans les urgences.

C’est en Montérégie que la situation était la plus critique à travers la province, avec une attente de 259 % à l’Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield, devant le Centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay (200 %), l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil (174 %) et l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe (154 %).

À Montréal, la situation était compliquée à l’Hôpital de LaSalle (187 %) et au Centre hospitalier de St. Mary (150 %), à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (135 %) et au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (125 %).

Dans Lanaudière, on parle de temps d’attente importants au Centre hospitalier régional de Lanaudière (173 %) et à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (183 %). Mais c’est pire dans les Laurentides, notamment à l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts (172 %) et à l’Hôpital de Saint-Eustache (188 %).

À Laval, le temps d’attente atteignait 122 % à l’Hôpital Cité de la Santé.

Dans la Capitale-Nationale, les temps d’attente sont particulièrement élevés à l’Hôpital du Saint-Sacrement (127 %), au Centre hospitalier de l’Université Laval (130 %), à l’Hôtel-Dieu de Québec (133 %) et à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (142 %).

Le Centre-du-Québec n’est pas en reste. Les temps d’attente sont importants à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville (153 %) et à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan-Sud (168 %).

En Estrie, c’est à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville (156 %) que le temps d’attente était le plus élevé samedi matin.

Ailleurs, comme au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les personnes malades pouvaient passer plus rapidement.