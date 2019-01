Une YouTubeuse musulmane lit des insultes reçues pendant 47 minutes

La YouTubeuse britannique de confession musulmane Dina Tokio a décidé, dans une vidéo devenue virale de plus de 45 minutes, de lire les insultes vicieuses qui lui ont été envoyées par les trolls du web après qu’elle eut annoncé son choix d’arrêter de porter son hijab en tout temps.

L’auteure de la vidéo et designer de mode, de son vrai nom Dina Torkia, est suivie par plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne. Dans une récente vidéo, la jeune femme a revendiqué son droit de ne plus porter son hijab en tout temps.

Après avoir annoncé son choix personnel, la YouTubeuse a reçu une vague d’injures sexistes et horribles, certains commentaires allant jusqu’à souhaiter sa mort et celle de sa famille.

Dans la vidéo intitulée «The Bad, The Worse And The Ugly» (Le Mauvais, le Pire et le Laid), Torkia lit sans arrêt, durant près de 48 minutes, cette salve de cyberintimidation.

Plusieurs internautes ont ainsi remis en question sa foi, l’accusant de quitter l’Islam ou de ne plus être une musulmane.

D’autres ont émis des commentaires sur son physique, prétendant qu’elle exhiberait bientôt ses seins et ses fesses comme une actrice porno.

La popularité de Torkia sur YouTube est venue après une série de vidéos proposant des façons de porter le hijab tout en étant à la mode et, de façon plus générale, de la réalité musulmane.

Tout n’est pas négatif puisque dans la section commentaires de la vidéo, de nombreux internautes ont dénoncé les insultes et soutenu la décision de la jeune femme.

«Je suis musulman et je déteste ce que ces gens ont dit. Un vrai musulman ne juge jamais. Une personne qui porte le niqab peut être une personne terrible, comme un individu qui ne porte pas le foulard pourrait avoir réalisé plusieurs bonnes actions dont nous ignorons l’existence. Ce n’est pas à nous de juger, c’est à Dieu», mentionne l’un des internautes.