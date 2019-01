86 000 $ pour un cas de profilage racial allégué

Une famille de la Rive-Sud de Montréal est prête à se battre devant le Tribunal des droits de la personne, s’il le faut, pour obtenir justice contre des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui lui aurait fait subir du profilage racial, il y a plus de cinq ans.

Jointe par TVA Nouvelles dimanche soir, Dominique Jacobs, citoyenne du secteur Greenfield Park, à Longueuil, affirme que la Commission des droits de la personne l’a récemment informée qu’elle demandait à la Ville de verser 86 000$ à sa famille parce qu’elle a été victime du profilage racial allégué et suggérait aussi une formation antidiscrimination pour les policiers.

Les faits allégués se sont produits en novembre 2013, alors que Mme Jacobs, son conjoint de l’époque et ses deux fils vivaient à Brossard. Dominique Jacobs raconte que son fils et son beau-fils étaient allés visiter des amis. À leur retour, près du terminus Brossard-Panama, des policiers ont interpellé les deux jeunes âgés de 17 et 19 ans. Après un bref échange de courtoisie, les choses auraient dégénéré quand les deux jeunes hommes ont traversé la rue au beau milieu alors qu’il n’y avait pas de passage réservé aux piétons.

«Les policiers ont fait crisser les pneus de leur voiture», a raconté à TVA Nouvelles Dominique Jacobs.

«Ils ont fait un usage excessif de la force pour maîtriser mon fils et mon beau-fils. Ils n’ont pas lu leurs droits et n’ont jamais expliqué les raisons de l’arrestation. Ils les ont menottés et reconduits à notre domicile. Il était 1h30 du matin», explique la mère de famille encore bouleversée par les événements de 2013.

«Mon conjoint de l’époque a demandé aux policiers ce qui se passait, mais les agents n’étaient pas réceptifs. Je suis descendue et j’ai vu un policier qui avait sa lampe de poche et scrutait ma maison. Il y avait deux autres agents à ma porte ainsi que des véhicules de police à l’extérieur. Après avoir insisté à maintes reprises, les policiers m’ont dit que les garçons étaient en état d’arrestation parce qu’ils avaient traversé la rue là où c’est interdit. Les agents ont aussi été irrespectueux à mon égard ainsi qu’à l’endroit de mon ex-conjoint.»

Si la Ville de Longueuil refuse de dédommager la famille, cette affaire pourrait se retrouver devant le Tribunal des droits de la personne.