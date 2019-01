Année record pour la chasse à l’ours au Québec

La chasse à l’ours est de plus en plus populaire au Québec et le nombre de bêtes abattues en 2018 fracasse un record.

Pas moins de 6513 ours noirs ont été abattus par les chasseurs en 2018, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon un bilan préliminaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, présenté à la fin décembre.

Par ailleurs, 18 277 permis de chasse à l’ours ont été délivrés l'an dernier dans la province comparativement à 17 000 en 2017.

Cette hausse s'explique entre autres parce que la viande d’ours a meilleure réputation qu’autrefois et est de plus en plus consommée, selon plusieurs pourvoyeurs contactés par l’Agence QMI.

«Les gens étaient un peu dédaigneux de manger de l’ours, mais je te dirais qu’il y a eu une éducation qui s’est faite à ce niveau-là avec les réseaux sociaux. Les gens sont maintenant très friands de la viande d’ours», a dit Serge Dapra de la Pourvoirie Lac Suzie, en Abitibi-Témiscamingue, dimanche après-midi.

Le goût de la viande est justement ce qui a motivé la chasseuse Stéphanie Vadnais à chasser l’ours pour la première fois, lors de la fin de semaine de la Saint-Jean.

La chasseuse n’a mis que trois heures à abattre un ours de 275 livres, dans une réserve faunique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut dire qu’elle était déjà expérimentée avec le chevreuil, l’orignal et le petit gibier.

La bête est délicieuse, selon elle.

«J’ai cuisiné un mijoté la semaine passée que j’ai partagé avec des gens dans le temps des Fêtes. Et c’était unanime», a-t-elle dit.

Elle entend chasser l’ours de nouveau l’année prochaine.

Connaissance

En plus de la viande qui gagne en popularité, les Québécois connaissent maintenant mieux l’animal et ont de meilleures stratégies de chasse, selon le guide de chasse et chroniqueur Michel Therrien.

«C’est un animal qui collabore assez bien quand on a fait un bon subterfuge. À ce moment-là, initier quelqu’un à la chasse à l’ours, ça devient une activité de plus en plus commune au Québec», a-t-il dit.

La chasse à l’ours reste néanmoins beaucoup moins populaire que la chasse à l’orignal. Les chiffres préliminaires du ministère indiquent que trois fois plus d’orignaux que d’ours ont été abattus pour la même période, soit 19 696 bêtes.

Règles assez strictes

Ce n’est toutefois pas parce que la chasse à l’ours va bien qu’il faudrait assouplir les règles, selon certains pourvoyeurs.

«Les ours n’ont pas des petits tous les ans, et n’ont pas de grosses portées. Le risque de faire diminuer la population m’inquiète», a dit Éric Nadeau de la Pourvoirie Club Fontbrune, dans les Laurentides.

Les femelles ont en effet des portées à chaque deux ans, la moyenne étant de deux ou trois oursons par portée.