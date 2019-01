Du hockey adapté pour l’aider à réaliser son rêve

Pour que son fils puisse réaliser son rêve de jouer au hockey, un père de famille a mis sur pied à Québec la première équipe de hockey adapté pour les jeunes vivant avec une déficience intellectuelle. Aujourd’hui, Antoine ne vit plus que pour son sport favori.

Le jeune Antoine Jenniss a toujours été un maniaque de hockey. Été comme hiver, ses parents ont toujours eu de la difficulté à lui enlever son précieux bâton des mains.

Mais en raison de son acidémie méthylmalonique, une maladie orpheline qui lui cause notamment de sévères problèmes de vision en plus d’une déficience intellectuelle légère, le sportif de 12 ans n’avait jamais pu jouer dans une ligue organisée.

DIDIER DEBUSSCHÈRE

« Ça irait trop vite pour lui, il ne cadre pas là-dedans », explique son père Gaston Jenniss. « Mais Antoine, c’était le rêve de sa vie de faire partie d’une vraie équipe », ajoute sa mère Gabrielle Tousignant.

La famille, aidée de l’organisme Adaptavie, a donc choisi de mettre sur pied sa propre structure de hockey adapté, une première à Québec pour les jeunes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre de l’autisme.

Plaisir et évolution

Chaque dimanche matin depuis un an, Antoine et ses cinq coéquipiers foulent la glace de l’aréna Marc-Simoneau pour un entraînement qui est mené par Gaston Jenniss.

« Les parents sont sur la glace, donc ils ne sont pas trop anxieux. On amène les petits frères, les cousins et on s’amuse. On est vraiment là pour améliorer leurs habiletés et non pas dans un esprit compétitif », souligne M. Jenniss.

Pour Antoine, qui a reçu cette année le titre du membre Adaptavie de l’année pour son dynamisme sportif, ce petit 40 minutes sur la glace est le fait saillant de sa semaine à tout coup. « Quand la fin de semaine arrive, c’est yeah ! », lance avec sourire le jeune garçon lorsqu’on lui demande comment il trouve l’expérience.

Et ses parents ont vu une évolution sur sa personnalité depuis ses débuts sur la glace. « C’est positif. Par exemple, depuis l’an passé, il a appris qu’il devait gérer ses émotions quand il joue et ça va beaucoup mieux », explique sa mère. « Le hockey, comme tout autre sport, ça vient avec un apprentissage de valeurs et on est contents de pouvoir offrir ça aux enfants », ajoute-t-elle.

Trouver des joueurs

La prochaine étape pour Gaston Jenniss est de grossir les rangs de son équipe, une tâche pas évidente, convient le directeur d’Adaptavie.

« C’est difficile de rejoindre les jeunes parce qu’ils ne nécessitent pas toujours des services professionnels ou ne sont pas dans des classes spécialisées. Ils sont donc un peu perdus dans la masse et difficiles à recruter », explique Mario Légaré.

Ce dernier est toutefois convaincu que cette nouvelle activité a le potentiel de se développer. « On a comme objectif de développer comme ça s’est fait au départ à Montréal, avec un bassin de 15, 20, 30 jeunes, et peut-être une deuxième équipe », précise M. Légaré, saluant l’implication exceptionnelle de la famille Jenniss dans le projet.