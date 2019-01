La demande en mariage la plus romantique

Ne cherchez plus, l’homme le plus romantique du monde est Italien et il s’appelle Stefano.

Avec la complicité des passagers et de l’équipe de cabine du vol d’Emirates EK096, le jeune homme italien a demandé la main de sa copine de la plus belle des façons et la vidéo fait actuellement le tour du web.

Le jeune homme a demandé la main de son amoureuse Vittoria, agente de bord chez Emirates, à plusieurs milliers de pieds dans les airs entre Rome et Dubaï.

Les images, partagées par Emirates, montrent toute l’organisation de la demande.

Stefano attend que sa dulcinée s’absente quelques instants pour décorer la cabine avec des guirlandes de cœur et distribuer aux passagers des masques avec son visage.

En revenant dans le couloir, Vittoria est accueillie par un des voyageurs qui lui offre une rose. D’abord sous le choc, elle se rend vite compte que son copain l’attend au bout de l’avion.

Émue, la jeune femme continue son chemin jusqu’au fond de l’avion où Stefano l’attend pour faire sa demande officielle.

C’est sous les applaudissements nourris des passagers et des autres membres de l’équipage que Vittoria a dit oui avant que Stefano ne lui passe la bague au doigt.

Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux le 28 décembre dernier par la compagnie aérienne ont été vues, à ce jour, plus de deux millions de fois.