La résolution du fils de «Monica la mitraille»

«On dit que le fruit tombe jamais been loin de l’arbre. Mais être le fils de Monica la mitraille, ça ne m’a jamais servi dans la vie. Au contraire...»

Gilles Tessier, 52 ans, n’a pas eu le temps de connaître sa mère, la célèbre braqueuse de banque Monica Proietti.

Il n’avait que 18 mois quand celle qu’on surnommait «Monica la mitraille» est morte sous les balles des policiers de Montréal, après avoir commis son dernier hold-up, le 19 septembre 1967.

«À 13 ans, un travailleur social m’a appris qui était ma mère, a-t-il confié en entrevue au Journal à la mi-décembre. Ça m’a choqué. Je me disais que cette femme-là m’avait abandonné pour mener une vie de crimes. Pourtant, j’ai répété les mêmes erreurs qu’elle, comme un imbécile.»

Premier vol à sept ans

Tessier est redevenu un homme libre le 27 novembre dernier, après avoir passé deux ans en prison et les 12 mois suivants, en maison de transition.

Pour lui, cela n’a rien de nouveau. Son casier judiciaire compte une soixantaine de condamnations en matière criminelle et des peines dont le cumul totalise 12 années et demie d’incarcération.

«J’avais sept ans quand je me suis fait prendre pour mon premier vol à l’étalage, a-t-il relaté. À l’âge de 12 ans, j’avais volé tous mes voisins. À 16 ans, j’étais sur le toit d’un centre d’achats en train de percer ma première bijouterie. À 18 ans, j’avais volé tous les RadioShack du Québec...»

«Pas payée pour t’aimer»

Son père, Viateur Tessier, était lui aussi un braqueur professionnel qui venait de commencer à purger une peine de 15 ans de pénitencier quand les policiers ont abattu celle que la presse anglophone avait baptisée «Machine Gun Molly».

Gilles Tessier avait commencé l’école lorsqu’il a fait la connaissance de celui qui, durant sa détention, «payait le loyer, l’électricité et le téléphone à la famille qui [le] gardait».

«J’avais huit ans quand la femme que je pensais être ma mère m’a fait asseoir dans le salon et m’a dit : “Moi, je suis pas ta mère. Je suis payée pour te garder, pas pour t’aimer. Lui, c’est pas ton père. Elle, c’est pas ta sœur. Lui, c’est pas ton frère...”«, a-t-il confié sans broncher.

À 100 milles à l’heure

Il ajoute avoir alors appris que même le nom de famille qu’il portait n’était pas son vrai nom.

«La femme m’a dit : “Demain, il y a un monsieur qui s’en vient te voir, pis tu vas l’appeler papa.” Le lendemain, j’ai connu mon père qui avait pu sortir [du pénitencier] pour un congé humanitaire. C’est assez dur à comprendre pour un ti-cul de cet âge-là.»

Après être sorti «magané» de cette enfance trouble, Gilles Tessier dit avoir voulu vivre sa vie «à 100 milles à l’heure».

Et la plupart du temps, il la vivait «saoul ou gelé».

En 2013, le récidiviste avait reçu les éloges d’un juge à Gatineau après avoir complété avec succès une thérapie pour cesser de consommer de la drogue dans un centre spécialisé. Mais il s’est mis à en vendre dès qu’il a retrouvé sa liberté.

«C’est pas dur quand tu fais 5000 $ à 7000 $ par semaine, hein ? a-t-il dit avec son franc-parler. De la poudre, j’en vendais ! Pis là, bang ! Encore une fois, je suis reparti avec la police.»

Aujourd’hui, Tessier affirme qu’il est «fatigué» de cette vie de «bandit».

Il s’est trouvé un emploi dans la construction et passe ses journées «au frette» à poser du revêtement extérieur.

Sa résolution pour 2019 : «Rester dehors» et se tenir loin des «conneries illégales».

«Je pense que je vais tirer mon épingle du jeu. Ma motivation, c’est mes enfants. J’ai deux belles grandes filles et un beau p’tit gars. Ils ont 23, 16 et 13 ans. On s’est pas vus souvent. Mais mes relations avec mes enfants se sont améliorées à un point que j’aurais jamais cru possible dans la dernière année.»

Documentaire

Il se dit fier de son cheminement «ardu» à la maison Saint-Laurent, à Montréal-Nord. La plus ancienne maison de transition au Québec qui aide des ex-détenus à réintégrer la société depuis 1967.

Gilles Tessier y a notamment participé au tournage de la série documentaire «À deux pas de la liberté», qui sera diffusée cet hiver. Il a aussi écrit l’histoire de sa vie. Un livre intitulé Manufacture criminelle.

Et cette fois, le fait d’avoir eu comme mère la braqueuse de banque la plus connue de l’histoire du Québec pourrait même lui donner un coup de pouce.

«J’ai l’intention de me servir de ça un peu, comme publicité, pour essayer de vendre mon livre qui va être sur le marché l’an prochain. J’aimerais ça, vivre de mon écriture.»

La série documentaire «À deux pas de la liberté», réalisée par Martin Paquette et Erika Reyburn, sera diffusée à partir du 10 janvier 2019 sur la chaîne Unis TV.

Qui était «Monica la mitraille» ?

Monica Proietti est née en février 1940 dans le quartier de Montréal qu’on surnommait jadis le Red Light.

Dès l’âge de 13 ans, elle a connu la prostitution et fréquenté des cabarets peu recommandables du boulevard Saint-Laurent.

À 17 ans, celle qui avait la réputation de se promener sur «la Main» avec un revolver camouflé dans son soutien-gorge se marie avec un gangster écossais, Anthony Smith, qui fut expulsé du Canada en 1962 après la naissance des deux enfants du couple.

Elle déménage à Repentigny avec son nouveau conjoint, Viateur Tessier, le leader d’un clan de braqueurs de banques qui sera condamné à 15 ans de pénitencier en 1966, l’année de naissance de leur fils Gilles.

Le 13 août 1967, la photo de la femme de 27 ans fait la une du «Journal de Montréal» alors qu’elle est recherchée par la police qui la soupçonne d’avoir commis une vingtaine de vols à main armée d’une valeur totale de plus de 100 000 $ sous la menace d’une mitraillette, d’où l’origine de son surnom.

Le 19 septembre 1967, vers 11 h 15, elle et ses complices, les frères Gérald et Robert Lelièvre, dérobent 3074 $ à la caisse populaire St-Vital, à Montréal-Nord. Le trio est pris en chasse par les policiers, et la voiture conduite par la braqueuse s’immobilise dans le secteur Saint-Michel après une collision avec un autobus de la Ville, sur le boulevard Pie-IX, et se retrouve encerclée par les policiers. Après que la fuyarde a levé son arme en leur direction, les policiers l’atteignent avec au moins trois projectiles, dont un qui lui sectionne l’aorte.