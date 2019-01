Un séisme de magnitude 6,6 frappe l'Indonésie

Un séisme de magnitude 6,6 a frappé lundi à l'aube l'Indonésie, endeuillée ces derniers mois par plusieurs tremblements de terre et raz-de-marée, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 60 km sous la mer des Moluques, à 175 km au nord/nord-ouest de la ville de Ternate, a annoncé l'Institut géologique américain (USGS).

Aucun dégât n'avait été signalé dans l'immédiat, et l'agence de géophysique indonésienne n'a pas émis d'alerte au tsunami.

Un habitant de Manado, Bani Nasution, a raconté à l'AFP avoir ressenti le séisme. «J'ai couru hors de ma maison, et d'autres personnes ici en ont fait autant, mais nous sommes tous revenus maintenant».

Fin décembre, un tsunami meurtrier, provoqué par l'éruption d'un volcan au milieu du détroit de la Sonde, entre les îles de Sumatra et Java, a fait plus de 400 morts.

Il s'agissait du troisième cataclysme à frapper l'Indonésie ces six derniers mois, après une série de séismes sur l'île de Lombok en juillet et août, puis un raz-de-marée à Palu, sur l'île des Célèbes, qui a fait 2 200 morts et des milliers de disparus en septembre.