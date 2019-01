Une vidéo de Drake embrassant une fan de 17 ans refait surface

Le rappeur canadien Drake subit un barrage de critiques depuis qu’une vidéo de 2010 dans laquelle on le voit embrasser et toucher une admiratrice de 17 ans a refait surface sur le web.

Dans la vidéo, on peut voir Drake, alors âgé de 23 ans, inviter la jeune femme sur la scène. Après avoir embrassé son épaule et lui avoir fait quelques caresses en plaçant son bras à travers sa poitrine, Drake s’exclame «je vais encore me laisser emporter à cause de vous!».

Puis, Drake se tourne vers la jeune femme et lui demande son âge, pour apprendre qu’elle n’est âgée que de 17 ans.

«Je ne peux pas déjà aller en prison!», lance Drake, s’attirant des rires dans l’audience de Denver, au Colorado.

«Pourquoi as-tu cette allure? continue le rappeur. Écoute, j’ai eu du plaisir. Je ne sais pas si je devrais me sentir coupable ou non, mais j’ai eu du plaisir. J’aime la sensation de tes seins sur ma poitrine. Je veux simplement te remercier.»

Drake semble ensuite embrasser la jeune admiratrice sur le visage et sur la bouche avant qu’elle ne retourne dans l’audience.

Les représentants de Drake n’ont pas voulu commenter la vidéo.

Sur Twitter, par contre, les commentaires d'internautes offusqués n'ont pas manqué, certains reliant ses agissements à ceux de R. Kelly, accusé par un documentaire percutant de pédophilie.