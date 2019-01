Will Smith et Jada Pinkett ne fêtent plus leur anniversaire de mariage

Will Smith et Jada Pinkett se sont dit «oui» le 31 décembre 1997, mais ils ne le célèbrent plus. La raison est simple: ils passent rarement le réveillon du jour de l’an ensemble!

«Nous n’avons plus besoin de célébrer ce jour, parce que le contexte de notre union est totalement différent. D’habitude, Will, pour le jour de l’an, aime partir à l’aventure quelque part dans le monde. On ne sait pas où il sera. Et moi, j’aime être à l’intérieur. Je ne veux pas être dehors. Il a la liberté d’aller et venir et de vivre une aventure incroyable», a expliqué Jada Pinkett Smith dans son émission Red Table Talk. Et d’ajouter: « [Notre mariage] est plutôt un partenariat de vie, il n’est pas arrêté à ce jour-là».

En tout cas, ce style de vie semble porter ses fruits.

Après plus de 20 ans de mariage, le couple a réussi à surmonter les hauts comme les bas de leur union et sont toujours heureux ensemble. D’ailleurs, Jada Pinkett Smith avait prévenu qu’ils ne divorceraient jamais, peu importe ce qu’il se passe.

«Appelez ça comme vous voulez, mariage, relation, peu importe, au final, Will et moi, nous sommes une famille», avait-elle confié. Quant à Will Smith, il avait déclaré dans le podcast de TIDAL, Rap Radar: «Nous ne disons même plus que nous sommes mariés. Nous sommes des partenaires de vie, c’est-à-dire dans cette zone où vous comprenez que vous êtes avec cette personne pour le reste de votre vie».