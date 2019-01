5 tout inclus des Caraïbes pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus

Vous avez fait le tour des destinations populaires des Caraïbes que sont Cuba, la République dominicaine, le Mexique et la Jamaïque? Pourquoi ne pas vous tourner vers de nouvelles destinations, certes moins populaires, mais tout aussi, sinon plus, dépaysantes?

Voici cinq hôtels tout inclus hors des sentiers battus.

1. Riu Palace Antillas, Aruba

Située au large du Venezuela, Aruba est une petite île néerlandaise entourée d’une eau calme et limpide, propice à la relaxation. Contrairement à d’autres îles des Petites Antilles, comme la Guadeloupe, Sainte-Lucie ou Antigua, Aruba est presque aussi plate que les Pays-Bas, avec un point culminant à 188 mètres seulement.

Située à Palm Beach, le Riu Palace Antillas est un complexe sophistiqué, cinq étoiles, pour adultes seulement. Baignade dans une eau turquoise et plongée en apnée ou en bouteille sont au programme!

2. Saint James’s Club and Villas, Antigua

Petit pays des Caraïbes membre du Commonwealth, Antigua compte 365 plages, une pour chaque jour de l’année! L’île au relief escarpé est reliée à l’année par un vol direct opéré par Sunwing au départ de Montréal.

Le voyagiste propose quelques forfaits tout inclus, dont le Saint James’s Club and Villas, situé sur une péninsule privée de 100 acres qui se jette dans la mer. La propriété de 247 chambres, suites et villas, déclinées en six catégories, dispose ainsi de deux plages, l’une donnant sur l’océan Atlantique, l’autre sur la calme baie de Mamora.

3. Starfish St. Lucia, Sainte-Lucie

Oui, Sainte-Lucie a une réputation qui lui colle à la peau, celle d’être une destination luxueuse... Et pourtant, il est possible de trouver des complexes tout inclus à moins de 2000 $ par personne et par semaine sur cette île connue pour ses fameux pitons volcaniques, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Starfish St.Lucia (autrefois Papillon Sainte-Lucie) en est un parfait exemple. Situé au bord de la magnifique baie Rodney, au nord de l’île, ce complexe quatre étoiles compte 140 chambres, quatre restaurants, deux bars, une piscine et une belle plage. Pourquoi s’en priver?

4. Club Med La Caravelle, Guadeloupe

Avec les nouveaux vols directs et à bas prix de Norwegian entre Montréal et Pointe-à-Pitre, il serait dommage de ne pas explorer les magnifiques îles de la Guadeloupe. La destination française n’est pas une destination de tout inclus à proprement parler, ces derniers se comptant sur les doigts d’une main!

Pourtant, le Club Med s’y est installé dès les années 70, avec le Club Med La Caravelle. Le complexe va d’ailleurs être l’objet de rénovations à hauteur de 40 millions $ à l’été 2019, avec un rajeunissement de toutes les chambres et la création d’une zone réservée aux adultes.

5. Media Luna Resort & Spa, Roatán, Honduras

Roatán, une île nature au large du Honduras, séduit les amateurs de plongée et de tranquillité. Les spots de plongée en apnée abondent. Au Media Luna Resort & Spa (quatre étoiles), situé à 45 minutes de l’aéroport de l’île, les clients peuvent observer une faune et flore sous-marine exceptionnelles, de la petite plage de l’hôtel. Attention, il vaut mieux apporter des chaussures d’eau car les fonds sont rocheux.

Le tout inclus d’une centaine de chambres jouit d’une végétation luxuriante et d’une tranquillité sans pareil. D’ailleurs, seul le lobby offre le wi-fi dans tout le complexe. Déconnexion assurée.