Cadenas d’Airbnb: Valérie Plante invite les citoyens à dénoncer

La mairesse de Montréal Valérie Plante a lancé lundi un appel aux citoyens pour dénoncer les cadenas et les boites à clés installés sur le mobilier urbain servant à la location sur des plateformes comme Airbnb.

«Dans Ville-Marie et sur le Plateau, c’est assez flagrant, mais ça ne veut pas dire qu’il y en a pas ailleurs. Dès que des gens en voient dans leurs rues, sur des supports à vélo, des bancs, peu importe, nous le dire, appeler le 311, et nous on va aller se débarrasser des cadenas», a-t-elle indiqué lors d’un point de presse.

La mairesse a soutenu que cette situation était «tout simplement inacceptable» puisqu’il n’est pas permis de poser ce genre de boîte sur le mobilier de la Ville.

Montréal souhaite par le même fait s’attaquer à la location illégale de résidences de tourisme. «Les locations à court terme sur des plateformes touristiques, lorsque c’est fait en bonne et due forme selon les lois, sont tout à fait légales. Par contre, lorsqu’elles sont à long terme [sans autorisation], ce ne l’est pas. On compte sur Revenu Québec pour nous aider à contrer ce fléau», a affirmé Valérie Plante.

TVA Nouvelles rapportait dimanche que les menaces de la Ville avaient eu leur effet alors que plusieurs cadenas privés avaient disparu sur la rue Saint-Denis. «Il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là», a assuré Valérie Plante, qui souhaite poser un geste fort.

La Ville est d’ailleurs en train de comptabiliser et d’évaluer le nombre de logements qui sont loués de façon régulière dans la métropole, a annoncé Valérie Plante. «Quand je parle de mixité sociale, économique et culturelle, ça passe par l’habitation et la préservation du parc locatif qui est tellement important à Montréal.»