L’attente aux urgences est souvent considérée comme un phénomène «accidentel», qui n’est pas souhaité par les autorités. Ce qu’on ne vous dit pas, c’est qu’elle est plus planifiée qu’on pourrait le croire.

C’est ce qu’affirme Mario Dumont, lundi, dans sa chronique «Version Dumont». «J’ai la tâche plate de vous dire que l’attente aux urgences est un petit peu planifiée», évoque-t-il.

Ce qui est véhiculé comme message, c’est qu’en raison du pic de la grippe ou encore de la glace qui cause de nombreuses blessures, les urgences débordent. Or, note Mario Dumont, ce n’est pas exactement ce que la théorie économique stipule.

Elle dit plutôt que lorsqu’on offre un service où l’utilisateur ne paie pas un sous pour l’obtenir, comme c’est le cas pour les soins de santé au Québec, l’une des seules façons de gérer l’afflux de personnes est de créer une attente.

«Comme c’est gratuit, les gens vont vouloir voir un médecin. [...] Alors, comment contrôle-t-on ça? En rationnant la quantité de services donnés en faisant faire la queue aux gens. On contrôle les coûts par l’attente», explique Mario Dumont.

«Quand on dit au bulletin de nouvelles qu’il y a 23 heures d’attente aux urgences, d’un côté, ce n’est pas bon pour le gouvernement parce qu’on va dire que ce n’est pas très efficace. D’un autre côté, c’est excellent pour le gouvernement, c’est ce qu’on veut, poursuit-t-il. C’est de ça dont on a besoin. On passe le message aux gens de ne pas essayer parce qu’ils ne verront pas un médecin. Ne venez pas à l’urgence. Soignez-vous. Pourquoi? Pour contrôler les coûts.»

Sans surprise, aucune autorité gouvernementale ne va admettre une telle chose, mais la réalité, affirme Mario Dumont, c’est qu’avec un système de ticket-modérateur comme il le prône, où les utilisateurs paient un montant pour visiter l’urgence, la situation serait différente.

«Ça, c’est ce qu’on ne vous dit pas, parce que ça ne se dit pas.»