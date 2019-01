Des implants qui causeraient le cancer

Des Montréalaises incitent d’autres femmes à s’inscrire à la demande de recours collectif visant cinq fabricants d’implants mammaires, qui, selon elles, sont la cause de plusieurs problèmes de santé aussi graves que le cancer.

« Je souhaite que toutes les femmes qui ont des symptômes s’informent et s’inscrivent pour être représentées », a souligné dimanche au Journal Judith Lépine, qui s’est fait retirer ses implants le 18 décembre dernier, au coût de 10 000 $.

Le pansement du sein gauche de Mme Lépine après avoir fait retirer ses implants.

La demande d’action collective a été récemment intentée par deux cabinets d’avocats montréalais, sous prétexte que les fabricants ont volontairement caché les risques de développement d’une forme rare de cancer, le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC).

Le recours réclame aux fabricants les coûts de l’opération initiale et les frais de remplacement des implants texturés, en plus d’indemnités pour dommages moraux et punitifs. Le montant s’élève à 57 000 $ par plaignante.

À raison de 20 000 patientes opérées ces dix dernières années, les dommages et intérêts totaux pourraient dépasser le milliard de dollars.

« En Europe, la pose de ces produits a été interdite. À mon avis, il n’y a rien de différent entre le corps d’une femme de Montréal et de Paris, a mentionné l’avocat Joey Zukran, à la tête du recours. Je trouve que Santé Canada doit répondre aux questions du public. Pourquoi ne fait-elle rien ? »

Dimanche soir, Santé Canada n’avait pas rendu l’appel du Journal.

55 lourds symptômes

Judith Lépine, 25 ans, dresse une liste de 55 lourds symptômes depuis l’implantation de ses prothèses, il y a neuf ans. Celle-ci voulait régler un problème d’asymétrie majeur qui nuisait à sa vie.

Elle décrit avoir renoncé à ses études et à plusieurs emplois, en raison, entre autres, « d’anxiété, de fatigue extrême, de douleur musculaire et de trouble du sommeil ». Elle associe directement tous ces symptômes à ses implants.

« Quand j’allais chez un médecin, on me disait que c’était dans ma tête. Depuis que je me suis fait enlever les implants, je suis certaine que c’est ça », a-t-elle affirmé.

Lorsqu’ils ont été retirés, l’un d’eux était perforé. « Je m’empoisonnais avec du silicone qui coulait dans mon corps », a précisé Mme Lépine. Une expertise révélera si ses prothèses pourraient causer un cancer.

Si c’était à refaire, « jamais » elle ne prendrait la même décision, et opterait pour la santé, au-delà de l’apparence physique.

- Avec la collaboration de l’Agence QMI