Deux cancers, une amputation et une vie qui a du chien!

Survivante de deux cancers, une maman de 31 ans savoure la vie au maximum et participe à des compétitions d’agilité canine malgré l’amputation de sa jambe.

Marie-Josée Brunet est un parfait exemple de résilience et a de l’énergie à revendre maintenant qu’elle a recouvré la santé. Sa petite fille de 11 mois la comble de bonheur, et ses deux chiens, Wave et Litchi, l’accompagnent sur les parcours d’agilité canine avec enthousiasme.

Mais son enfance et le début de sa vie d’adulte n’ont pas été de tout repos. À neuf ans, elle a reçu un diagnostic de sarcome d’Ewing dans la hanche gauche. À 18 ans, alors qu’elle était guérie, le mauvais sort s’acharne de nouveau.

«J’ai eu un autre cancer causé par la radiothérapie reçue quand j’étais petite. Cette fois-ci, c’était un ostéosarcome. Il était au même endroit que j’avais reçu la radiothérapie», explique-t-elle. Trois sarcomes avaient fait leur apparition dans la hanche de Marie-Josée. Ceux-ci ont été détectés lors d’un rendez-vous de suivi avec son oncologue.

«À l’âge de neuf ans, je voyais mon cancer comme une grosse grippe longue à guérir. J’ai fait de même à 18 ans. J’étais bien entourée, donc ç’a été facile. J’ai un bon caractère et je suis positive», indique Marie-Josée.

Une vie changée

Au moment de recevoir son second diagnostic, elle ne croyait toutefois pas qu’elle perdrait sa jambe. C’est après deux mois de radiothérapie, alors que le cancer ne «fondait pas» que son médecin lui a annoncé qu’elle perdrait sa jambe.

«Ç’a été plus difficile. Je faisais beaucoup de danse et j’ai dû arrêter. Il a fallu que je change tout mon mode de vie», enchaîne-t-elle.

Elle a eu une période de réadaptation parsemée de hauts et de bas. «Ça s’est fait tout seul, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. J’en ai fait, des erreurs, et je suis tombée parce que je m’étais mal prise», raconte-t-elle en riant.

Durant ce cheminement, elle a eu l’aide de Leucan, qui l’a sortie de sa routine d’hôpital dès que cela était possible.

«Avec eux, j’ai découvert que, peu importe où j’irais, je pouvais demander de l’aide ou adapter ce que je voulais faire», lance-t-elle, mentionnant au passage un séjour dans le bois et une activité de tyrolienne.

Compétition d’agilité canine

Aujourd’hui, Marie-Josée s’émerveille devant sa petite fille de 11 mois qu’elle a eue par césarienne planifiée à 36 semaines. Dans ses temps libres, elle profite aussi de ses deux border collie, avec lesquels elle fait des compétitions d’agilité canine depuis quatre ans.

Ce sport lui permet de ne pas être «dans une classe à part», car elle se mesure avec des gens qui n’ont pas de handicap et s’est classée à quelques reprises lors de compétitions.

UNE VÉRITABLE COMBATTANTE : MARIE-JOSÉE BRUNET

Premier cancer à 9 ans

Sarcome d’ewing à la hanche gauche (cancer des os)

Second cancer à 18 ans

Ostéosarcome, causé par la radiothérapie de son premier cancer

Amputée deux jours après son 19e anniversaire

Passionnée d’agilité canine depuis quatre ans

Maman depuis 11 mois