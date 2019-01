Enfin des images du prochain «Game of Thrones»!

Voici de quoi mettre en appétit les amateurs de la série qu’on peut aisément qualifier de la plus attendue en 2019: la chaîne HBO, qui diffuse Game of Thrones, vient de dévoiler un (très) bref aperçu de son ultime saison.

Dans une vidéo promotionnelle qui révèle des images de plusieurs séries à venir dans les prochains mois - dont Watchmen, True Detective et Big Little Lies -, s’insère une courte séquence de la fiction culte. De quoi donner maintenant une criante envie de voir au moins la bande-annonce.

«Winterfell est à vous, votre Majesté», lance Sansa Stark à la mère des dragons Daenerys Targaryen, qui est accompagnée de Jon Snow.

Plus que trois mois et des poussières à patienter: Game of Thrones sera diffusé dès avril.