Jean-François Pruneau nommé PDG de Vidéotron

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est fier d'annoncer la nomination de Jean-François Pruneau, à titre de président et chef de la direction de Vidéotron.

«Depuis son arrivée au sein de Québecor en 2001, Jean-François a grandement contribué à la création de valeur pour l'entreprise et ses actionnaires. Notre collaboration a commencé à ce moment, alors que j'étais moi-même président et chef de la direction de Vidéotron. Depuis, je dois dire que j'ai rarement vu un chef de la direction financière avec un sens des affaires et des opérations aussi développé. Grâce à sa vision claire et ses compétences exceptionnelles, il a su développer des stratégies sur mesure pour permettre à Québecor et ses filiales, dont Vidéotron, d'obtenir de solides performances et réaliser notre plan d'affaires ambitieux. J'ai entièrement confiance qu'il est la personne toute désignée pour assurer le succès de Vidéotron dans l'avenir », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Plus de détails à venir.