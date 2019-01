Lush lance des produits en forme d'emojis coquins

La marque Lush se distingue une fois de plus en lançant une collection pour la Saint-Valentin des plus colorées.

La compagnie n’a pas eu peur d’oser, elle qui a choisi de créer des produits, dont des bombes de bain, en forme d’emojis connotés, qui sauront faire rougir chéri.

On y retrouvera, entre autres, la fameuse aubergine, la pêche, la banane ainsi que des produits en forme d’un 6 et d’un 9. Nul besoin d’explications!

Lush.ca

La collection, qui est sans cruauté animale, végane et faite à la main, comptera des bombes de bain, des pains moussants et des barres de massage.

Lush.ca

C’est bien beau le côté rigolo, mais Lush n’a pas mis de côté la qualité de ses produits.

En plus d’être suggestive et cocasse, la bombe de bain aubergine contient plusieurs huiles essentielles de bergamote, de bois de Hô et de litsée citronnée.

Quant à elle, la pêche libérera des arômes de pamplemousse, de jus de pêche et de davana sucré. Des exemples qui donnent presque l’eau à la bouche!

La collection est disponible en ligne à partir du 7 janvier et en magasins le 11 janvier.

La solution parfaite pour fêter la Saint-Valentin sans se prendre trop au sérieux!