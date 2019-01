«Marissal a utilisé son statut pour mettre de la pression»

Vincent Marissal est certainement le député de l’Assemblée nationale qui aura le plus fait parler de lui pendant le temps des Fêtes, mais peut-être pas pour les bonnes raisons.

Mario Dumont et Jonathan Trudeau sont revenus sur le tweet du député de Québec solidaire dans Rosemont, qui s’est fait jeter hors d’un vol d’Air Canada après s’être plaint de manquer d’espace pour les jambes, le 1er janvier dernier.

«Marissal qui a voulu, ni plus ni moins, utiliser son statut, par un message Twitter, pour mettre de la pression sur Air Canada. Il mesure en haut de six pieds, il était coincé. Ç’a tourné au chiard, et finalement il a été expulsé», rappelle Mario Dumont.

Vincent Marissal a pu ensuite se faire reclasser sur un autre vol San Francisco – Toronto, en classe affaires.

Hey, @AirCanada on vient de se faire mettre dehors du vol 780 parce qu’on a demandé gentiment s’il était possible de changer de siège!!! Ma femme et moi sommes coincés à SFO 😡 — vincent marissal (@vmarissal) 1 janvier 2019 Après moult excuses, @AirCanada nous a replacés (en classe affaires) sur le vol SFO-Toronto. Il semble que nous ayons été victime d’un malentendu 😡 In-vrai-sem-bla-ble — vincent marissal (@vmarissal) 1 janvier 2019

«Quand vous êtes dans un avion, vous n’êtes pas seuls. Il y a des gens autour pour écouter ce qui se passe. Ça permet d’avoir un autre son de cloche. Et il y avait un Québécois qui a pris connaissance du Tweet et qui a remis les pendules à l’heure», ajoute Jonathan Trudeau.

Ce témoin a affirmé ceci sur Twitter : «Effectivement vous avez demandé à l’équipage s’il était possible pour vous de changer de siège. Cependant les vérifications effectuées, cela était impossible. Le personnel à bord a été très courtois avec vous. Citation: ce n’est pas vrai que je vais passer 5h assis comme ça!»

Jonathan Trudeau qui a été directeur des communications à l’aéroport de Québec pendant cinq ans assure avoir vu des histoires d’expulsions incroyables.

«Mais une histoire comme ça, je n’ai jamais vu ça! Un passager qui gentiment demande au personnel de changer de place et qui se fait jeter en dehors de l’avion : je m’excuse, mais je ne suis pas sûr que ça se peut vraiment!», croit-il.

M. Trudeau croit qu’en tant que politicien, sa version des faits devrait être irréprochable.

Mario Dumont croit de son côté que Marissal a tenté de mettre de la pression sur Air Canada pour obtenir une place en première classe.

«Tu penses que c’est pour ça toi? Je trouve que tu as l’esprit tordu, tu commences mal l’année!», lui répondu avec ironie Jonathan Trudeau.

***Voyez leur échange complet dans la vidéo ci-dessus.***