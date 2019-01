Neige et pluie: une matinée difficile à prévoir sur les routes

Une bonne bordée de neige est attendue sur plusieurs régions du Québec, dont Montréal, alors qu’un système dépressionnaire commencera à s’abattre sur la métropole dans la nuit de lundi à mardi.

«La circulation en matinée dans la grande région de Montréal pourrait être difficile avec les 10 cm que l’on aura reçus cette nuit», explique Alexandre Parent d’Environnement Canada en entrevue à 100% Nouvelles.

En plus des bonnes quantités de neige prévues, les forts vents pourraient compliquer les déplacements, particulièrement en Montérégie.

«Les vents pourraient souffler assez fort surtout dans la vallée du Richelieu. Les régions de Lacolle, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Sorel, Beloeil, pourraient avoir des rafales jusqu’à 70 km/h, peut-être 90km/h. Il pourrait y avoir de la poudrerie sur les autoroutes», ajoute le météorologue.

Les températures en matinée mercredi devraient frôler le point de congélation et tout devrait se changer en pluie.

De 10 à 15 cm sont prévus pour la plupart des régions, alors que 15 à 20 cm sont attendus pour la Haute-Gatineau, La Vérendrye et le Témiscamingue.

De nouveaux centimètres de neige sont prévus mercredi, et les températures froides devraient s’installer pour toutes les régions dès vendredi.

«Le temps froid pour la fin de la semaine et le weekend permettront les activités hivernales», précise M. Parent. On aura des maximums entre -10 et -15 degrés Celsius pour vendredi et samedi à l’échelle de la province.»