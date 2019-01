Rues et trottoirs glacés : Montréal demande un bilan de la situation

La mairesse de Montréal Valérie Plante a demandé un rapport pour faire le point sur les rues et les trottoirs glissants pendant le temps des Fêtes afin trouver des solutions et améliorer les pratiques.

«On sait qu’il y a matière à amélioration, et ce que je demande c’est d’avoir un rapport sur tout ce qui est arrivé pendant les vacances, alors nous pourrons améliorer [la situation] pour la suite sur les rues et les trottoirs», a-t-elle indiqué lundi lors d’un point de presse.

La variation des précipitations d’un arrondissement à l’autre, et les changements fréquents de température peuvent aussi avoir eu un effet, et le bilan à venir tiendra compte de ces éléments.

Arrondissements

La mairesse a expliqué que ce sont les arrondissements qui sont responsable des opérations d’épandage de sels et d’abrasifs, et non la ville-centre. « Tout a été mis ensemble pour donner les bons ordres aux arrondissements pour leur dire de mettre du sel », a-t-elle affirmé.

Elle soutient avoir été en contact tous les jours avec ses équipes responsables de la neige pour que le message soit passé.

«Je ne dis pas que je veux tout centraliser, mais il doit y avoir une analyse pour voir ce qui peut être fait différemment. Par exemple, si du sel n’a pas été mis sur certaines rues, est-ce que c’est parce qu’il manquait des employés, ou de ressources?» a-t-elle soutenu.

«Nous, tout ce qu’on peut faire c’est appeler les directeurs d’arrondissements, et des travaux publics et pour savoir où ils sont rendus et que c’est une priorité, et après c’est entre leurs mains. Donc c’est ça qui n’est pas évident. Il faut avoir une meilleure concertation», a-t-elle ajouté.

Plaintes

Selon Valérie Plante, presque aucune plainte n’a été enregistrée dans certains arrondissements, alors que dans d’autres la situation était plus difficile.

Le nombre de plaintes enregistrées cette année est demeuré de façon générale «extrêmement bas» par rapport aux années précédentes, a indiqué cette dernière.

«Je ne veux pas minimiser, vraiment pas, a-t-elle dit. Pour moi, c’est de toujours voir comment améliorer les choses, mais en même temps on est loin d’une situation dramatique.»