Stingray acquiert une autre station de radio

Le groupe montréalais Stingray se porte acquéreur d’une station de radio en Alberta.

L’entreprise a annoncé lundi qu’une entente à cet effet a été conclue entre sa filiale Stingray Radio et le groupe Golden West Broadcasting. La station faisant l’objet de la transaction est CHOO-FM de Drumheller, une localité située à environ 140 km au nord-est de Calgary.

Le montant de la transaction – qui est assujettie à l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) – n’a pas été précisé. Stingray a indiqué lundi qu’elle «prévoit toutefois un prix d’achat équivalent à environ six fois le bénéfice d’exploitation de la chaîne».

«L’acquisition de CHOO-FM représente pour Stingray une excellente opportunité d’ajouter une option FM à Drumheller, qui sera le complément parfait à la station Real Country CKDQ-AM, a commenté Ian Lurie, président des activités radiophoniques de Stingray. Détenues par un même propriétaire, ces deux stations pourront désormais se concentrer pleinement à répondre aux besoins de leurs auditeurs et de leurs clients dans ce marché de petite taille, où les ressources sont limitées.»

Si la transaction est approuvée, sa clôture devrait avoir lieu au milieu de l'année 2019, a souligné Stingray.

Golden West Broadcasting détient plusieurs stations de radio en Ontario et dans les provinces des Prairies. Stingray, une entreprise du secteur de la musique, des médias et de la technologie, possède pour sa part plus de 100 stations de radio.