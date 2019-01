Un anniversaire unique pour l'astronaute David Saint-Jacques

L'astronaute David Saint-Jacques a vécu une expérience offerte à peu d'êtres humains puisqu'il a célébré son anniversaire en orbite à 400 km d'altitude, à bord de la Station spatiale internationale (SSI).

Le Québécois, qui célébrait ses 49 ans dimanche, s'est réveillé avec des photos de son enfance et une carte de vœux offertes par ses collègues. Il a aussi ouvert un cadeau rempli de lettres de ses proches rassemblées par sa conjointe Véronique et livrées par un vaisseau de ravitaillement quelques semaines auparavant, s'est-il réjoui sur son compte Twitter.

En prime, malgré ses nombreuses occupations scientifiques et techniques à bord de la SSI, David Saint-Jacques a trouvé le temps d'appeler sa mère. «[C'est] un jour important pour elle», a-t-il mentionné.

L'Agence spatiale canadienne a aussi souhaité un bon anniversaire à David Saint-Jacques.

Les festivités se sont poursuivies lundi dans la SSI à l'occasion du Noël orthodoxe, célébré par les astronautes russes de la station. Pour l'occasion, l'agence spatiale russe a organisé un récital privé pour l'équipage de la station, a souligné l'astronaute québécois.

David Saint-Jacques a quitté la Terre le 3 décembre dernier pour la SSI. Il doit passer environ six mois et demi en orbite, avant de retrouver le plancher des vaches. Pendant cette période, il doit mener plusieurs expériences scientifiques et des tâches de robotiques.

Il est le troisième Canadien à passer plusieurs mois consécutifs à bord de la SSI, après Robert Thirsk en 2009 et Chris Hadfield en 2012-2013.