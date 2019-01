Une paralysie tragique ne l’empêche de trouver le bonheur

Une femme paralysée à 15 ans après avoir plongé dans une piscine hors terre n’a pas laissé le drame ruiner sa vie. Elle est aujourd’hui mère de deux jeunes filles, et a trouvé le bonheur.

Soleine Démétré est retournée se baigner avec des amis, après le souper par un soleil radieux, le soir du 16 août 1998. Elle a alors plongé dans la piscine, tout juste après sa meilleure amie.

«Quand ma tête a cogné le fond, j’ai fait l’étoile. Je me suis rendu compte qu’il y avait quelque chose qui ne marchait pas, parce que je voyais mes pieds valser au fond de l’eau et je n’étais plus capable de bouger rien», a raconté la femme de 36 ans, en entrevue avec l’Agence QMI.

Ses amis l’ont sortie de l’eau. Elle ne sentait plus le vent sur sa peau et a perdu connaissance. Un long parcours d’opérations et de réadaptation a alors commencé. Ses quatre membres étaient complètement paralysés initialement, car elle s’était fracturé le cou.

Elle a retrouvé partiellement l’usage de ses bras, à mesure que sa moelle épinière perdait son enflure. Ses doigts n’ont cependant jamais recommencé à bouger, et ses jambes sont restées immobiles, à l’exception du gros orteil droit. Elle ne peut pas marcher, mais elle a développé des techniques pour prendre des objets.

Retour vers le bonheur

Soleine Démétré aurait pu broyer du noir, mais ça n’a pas été le cas. Elle raconte ce retour vers le bonheur à travers la plume de sa tante Claire Cooke, dans le livre «Plonge avec moi», qui sera en librairie le 16 janvier.

La femme de Terrebonne s’est réconfortée durant l’adolescence avec les albums du peuple de François Pérusse, et n’a pas laissé son fauteuil anéantir sa vie.

«Elle nous a épaté tout le long. Par sa détermination, oui, mais aussi par ses réactions», a dit Claire Cooke, sa tante qui a mis neuf mois à trouver les bons mots pour raconter cette histoire.

Maman

Soleine Démétré a même trouvé l’amour à travers son parcours et a eu deux petites filles: Léonie, 8 ans, et Samuëlle, 6 ans.

«Ça pouvait me prendre une demi-heure changer une couche, mais ce n’est pas grave. On avait juste ça à faire. On a pu se développer une complicité et une proximité», a-t-elle raconté.

Soleine Démétré a choisi le bonheur et ne s’en veut pas d’avoir désobéi, car plonger dans une piscine hors terre était interdit chez elle.

«Je n’ai jamais trouvé de réponse à savoir pourquoi ça m’était arrivé, mais il n’y en aura pas non plus. Il faut trouver un moyen de faire ce qu’on peut avec ce qu’on a», a-t-elle dit.