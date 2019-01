Une publicité «quétaine» fait réagir

Tourisme Montréal a laissé les téléspectateurs et internautes perplexes ce week-end après avoir lancé une publicité quétaine qui invite la population québécoise des régions à venir visiter la métropole durant la saison froide.

La chanson publicitaire intitulée « Reviens-moi » a suscité de vives réactions après avoir été télédiffusée sur les ondes de Radio-Canada lors d’une émission spéciale de « La Fureur » samedi soir et sur les réseaux sociaux par la suite. L'émission a été interrompue pendant 60 secondes par ce message après avoir été présentée par l'animatrice Véronique Cloutier.

« Pour toi, j’vais me mettre en "chest" à l’Igloofest (Je t’aime) », chante Mathieu Samson, qui agit comme messager de la ville de Montréal en s’adressant aux Québécois dans ce vidéoclip d’une durée de trois minutes.

Le chanteur apparait dans la vidéo aux côtés d’attraits touristiques de la métropole comme la Grande Roue du Vieux-Port, sur le mont Royal, au Parc olympique, au Biodôme et même au spa Bota Bota.

Sur la toile, plusieurs ont cru assister à une mauvaise blague face à la piètre qualité de la publicité qui contient beaucoup d’effets spéciaux. D’autres ont dénoncé le côté « kitsch » de la chanson. Certains ont même exigé des excuses de la part de Tourisme Montréal, mais peu ont émis de commentaires positifs.

Dans ladite chanson, le mot « Montréal » n’est jamais mentionné.

« On joue sur l’humour et sur le quétaine assumé. En toute humilité, on personnifie Montréal en envoyant un message. C’est très positif. C’est comme un vieux couple [le Québec et Montréal], il faut l’entretenir. On entretient l’amour avec l’humour », a affirmé Andrée-Anne Pelletier de Tourisme Montréal.

« Chaque personne a ses propres gouts. C’est clair que ça ne peut pas plaire à tout le monde. L’objectif d’une publicité, c’est de provoquer et de susciter des réactions », a-t-elle ajouté.

« Publicité maladroite »

Selon Mathieu Bédard, PDG de l'agence de publicité Camden, la chanson publicitaire « Reviens-moi » est très maladroite.

« Ma première réaction quand j’ai vu ça, c’est de me dire c’est quoi cette affaire-là? », a critiqué M. Bédard.

« C’est arrivé comme un cheveu sur la soupe pendant l’émission "La Fureur", a-t-il poursuivi. Ç'a suscité plus de curiosités que de compréhension. Je ne pense pas que le message a passé, au contraire, mais peut-être que je devrais regarder à plusieurs reprises la pub pour comprendre. »

Occasion rêvée

Joël Lemay / Agence QMI

Mathieu Samson, qui a fait ses armes en étudiant la musique au Cégep de Drummondville et la comédie musicale à Toronto, a avoué au « 24 Heures » que cette publicité dans laquelle il incarne le chanteur était un rêve pour sa carrière et qu’il ne regrette rien.

« Pour moi, c’est une grande chance. Ça s’est fait tellement rapidement. Personnellement, j’ai adoré mon expérience et j’ai eu un plaisir de fous. C’est un projet artistique intéressant et un beau tout », s’est réjoui le chanteur de 26 ans.

Le jeune homme lancera d’ailleurs une nouvelle chanson le 18 janvier prochain, de façon indépendante cette fois-ci, qui sera intitulée « Braconnier ».

Selon Mme Pelletier de Tourisme Montréal, le coût total de cette campagne publicitaire est chiffré entre 350 000 $ et 400 000 $.

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif, dont le budget était composé de 9 % des fonds publics en 2017, soit l’équivalent de 4,2 millions de dollars. Montréal, Québec et Ottawa injectent tous les trois de l’argent public dans l’organisme chaque année. Son financement provient essentiellement d’une taxe sur l’hébergement.

L’agence lg2, qui a conçu cette création, n’a pas été en mesure de nous accorder une entrevue au moment de publier cet article.

- Avec la collaboration avec Sarah Daoust-Braun

EXTRAITS DE LA CHANSON « REVIENS-MOI »

- « Je t’attends à bras ouverts. Devant nous, la ville en lumière »

- « De l’amour, tu en auras. Québec, reviens-moi »

- « Retrouvons-nous et soyons fous. Tout en haut de la grande roue »

- « Fuis-moi, je te suis. On s’en va au Centre Phi »

- « zAllons dans un resto fancé. Ou au hockey pour un "steamé" »

- « Pour toi j’vais me mettre en "chest" à l’Igloofest (Je t’aime) »