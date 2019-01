Accusés pour avoir arrêté un présumé pédophile

Trois personnes de la Colombie-Britannique ont été accusées pour avoir eu la mauvaise idée d’attirer un présumé prédateur sexuel, l’arrêter et le remettre à la police en avril dernier.

Filmant leur opération en direct sur Facebook, un couple de Port Alberni a invité chez eux un homme qui faisait des avances sexuelles à leur fille de 13 ans sur internet, a rapporté le «National Post». Ils connaissaient le suspect qui était un de leurs amis. Lorsque le présumé prédateur s’est présenté au domicile, le couple et un autre homme l’ont frappé, maitrisé de force puis ligoté. Les policiers ont alors été appelés pour le cueillir, mais c’est plutôt le trio de justiciers qui a été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Accusé de voie de fait et de séquestration la semaine dernière, le couple a plaidé non coupable, tandis que leur assistant attend sa peine à la suite d'une entente avec la Couronne afin d’éviter un procès, a souligné le «National Post».

La mère dit qu’elle avait alerté la police, mais que «découragée» par l’enquête et le fait que le suspect ait tenté encore une fois de leurrer sa fille à travers les réseaux sociaux, elle a décidé de se charger de cette affaire. Elle avait auparavant proposé à la GRC de participer à une opération pour attirer le suspect, ce qui avait été rejeté.

La mère, dont l’identité ne peut être dévoilée pour ne pas révéler celle de son adolescente, s’est donc fait passer pour sa fille pour organiser une rencontre avec cet homme.

«Il m’a demandé de me rencontrer chez moi. J’ai dit "OK". Il a dit quelques trucs crus et j’ai été d’accord ou j’ai dit que je les avais déjà faits», a-t-elle mentionné au «National Post». Elle affirme que le suspect avait demandé à sa fille de se dévêtir à son arrivée.

La GRC, qui poursuit son enquête concernant ce présumé prédateur, a mentionné que les citoyens ne doivent jamais se faire justice eux-mêmes.