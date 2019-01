Bientôt un parti islamique en Ontario?

Une formation politique prônant les valeurs de l’islam pourrait se présenter aux élections en Ontario, alors que le nom «Parti islamique de l’Ontario» a été réservé.

Le parti a également publié son programme sur son site internet.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusé au Québec Matin, Richard Martineau a lu certaines grandes lignes du parti qui font sourciller.

«Attacher votre tuque avec de la broche, surtout Catherine Dorion!», a lancé d’entrée de jeu le chroniqueur.

«On va redonner les lettres de noblesse au mariage, il y a trop de divorces! On va rendre ‘accession au divorce plus difficile. La sexualité c’est entre les hommes et les femmes. Allah a créé deux sexes, les hommes et les femmes. Les affaires d’hommes qui deviennent des femmes, les binaires, non binaires, c’est fini! L’aide médicale à mourir c’est terminé parce que seulement Allah peut enlever la vie de quelqu’un, et seulement Allah peut donner la vie. Donc, la fécondation in vitro : fini!», donne-t-il à titre d’exemple.

Le chroniqueur arrive à une conclusion bien simple.

«Un parti catholique ça me ferait freaker autant! Ça serait le fun qu’on se dise au Canada: la religion et la politique on sépare cela.»

**Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***