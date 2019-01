Des balados de QUB radio mis en nomination

Pas moins de quatre balados de QUB radio, la radio numérique de Québecor, sont en nomination aux Canadian Podcast Awards.

Les balados «Pèse sur start», «Question de feeling», «En 5 Minutes», et «Synthèse» sont en nomination respectivement dans les catégories jeux et loisirs, musique, science et médecine et finalement musique originale et paroles.

Cet honneur apporte une grande fierté pour la jeune radio. «QUB radio se positionne déjà comme un leader dans le domaine de la baladodiffusion, malgré notre arrivée récente dans le marché. Ces mises en nominations en sont le reflet», a souligné Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio.

Les Canadian Podcast Awards récompensent annuellement le meilleur de l’industrie canadienne de la production audio numérique. Les différents prix seront décernés le 23 février prochain. Le gala se déroule à l’occasion de la 13e conférence Podcamp Toronto.

QUB radio a été lancée le 15 octobre dernier. Outre sa radio parlée, son volet baladodiffusion offre des contenus variés, allant du divertissement, au sport, en passant par la politique, les sciences, la musique et l’humour.